Ông Đặng Đình Thích được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VAMC

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN công bố Quyết định số 2366/QĐ-NHNN bổ nhiệm đồng chí Đặng Đình Thích - Quyền Tổng giám đốc VAMC giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chúc mừng đồng chí Đặng Đình Thích được tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VAMC. Thống đốc đánh giá cao quá trình hơn 30 năm công tác trong ngành Ngân hàng của đống chí Đặng Đình Thích, trong đó có 13 năm gắn bó với VAMC từ những ngày đầu thành lập. Qua thực tiễn đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, đặc biệt là thời gian giữ chức Quyền Tổng giám đốc, đồng chí Đặng Đình Thích đã thể hiện được phẩm chất, năng lực và uy tín, nhận được sự tín nhiệm, đồng thuận của tập thể.

Thống đốc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp thiết thực của VAMC đối với hoạt động của ngành Ngân hàng trong thời gian qua; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất và những nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ, người lao động VAMC trong công tác lãnh đạo, quản trị, điều hành và xây dựng, phát triển đơn vị.

Đồng chí Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN công bố Quyết định

Về định hướng phát triển VAMC trong giai đoạn mới, Thống đốc khẳng định sự ra đời của VAMC là một giải pháp sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng trong xử lý nợ xấu, hỗ trợ các tổ chức tín dụng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, để thích ứng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, thời gian tới VAMC cần chủ động đổi mới mô hình, phương thức hoạt động. Theo đó, Thống đốc định hướng VAMC phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn trong xử lý nợ xấu, từng bước phát triển vai trò là đầu mối thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ, thu hút các nhà đầu tư tham gia, qua đó góp phần chuyển hóa nợ xấu thành nguồn lực cho nền kinh tế. Cùng với việc tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ mua, xử lý nợ và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức tín dụng, VAMC tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, trong đó có khả năng chứng khoán hóa các khoản nợ xấu, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VAMC cho đồng chí Đặng Đình Thích

Thống đốc yêu cầu VAMC đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể, có kết quả thiết thực và kịp thời. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để Ngân hàng Nhà nước xem xét, phối hợp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động...

Về công tác quản trị, điều hành, Thống đốc nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban điều hành và từng cá nhân. Đặc biệt, cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và thống nhất hành động vì mục tiêu chung.

Đồng chí Trần Trung Dũng - Chủ tịch HĐTV VAMC bày tỏ cảm ơn Thống đốc và Ban Lãnh đạo NHNN đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của VAMC

Thống đốc bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm của ông Đặng Đình Thích trên cương vị mới, cùng thực tiễn quản trị, điều hành đã được tích lũy và đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, VAMC sẽ tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định sự cần thiết và vị thế của một định chế đặc thù trong xử lý nợ xấu, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Đình Thích bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc VAMC. Đồng chí gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là Thống đốc, cùng tập thể lãnh đạo và người lao động VAMC đã luôn đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Thống đốc chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại biểu

Nhận thức rõ trọng trách trên cương vị mới, đồng chí Đặng Đình Thích khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể lãnh đạo và người lao động VAMC kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt, hướng tới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng VAMC ngày càng phát triển an toàn, bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo NHNN và kỳ vọng của tập thể cán bộ, nhân viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Đặng Đình Thích cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo NHNN, sự phối hợp, hỗ trợ của các vụ, cục và sự đồng lòng của tập thể VAMC. Với nền tảng đã được xây dựng qua nhiều năm, cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, đồng chí tin tưởng rằng, VAMC sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt sứ mệnh được giao. bgv ggfg