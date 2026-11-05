Ông Cô Gia Thọ chuẩn bị rời ghế Chủ tịch Thiên Long, nhận thù lao 10 triệu đồng mỗi tháng với vai trò mới

Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào tháng ngày 7/12 tới đây. Theo Tập đoàn, nhằm đáp ứng tình hình quản trị và định hướng của công ty, đại hội sẽ xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đáng chú ý, phía Thiên Long cho biết, ngày 3/11, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2028. Theo đó, 5 trong số 9 Thành viên HĐQT sẽ được miễn nhiệm.

Danh sách từ nhiệm gồm ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT; bà Cô Cẩm Nguyệt, em gái ông Thọ; ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh, con trai và con gái ông Thọ; cùng ông Nguyễn Đình Tâm, cựu Tổng Giám đốc Thiên Long. Các cá nhân này đều nêu lý do từ nhiệm là lý do cá nhân.

Ngay sau đó, phía công ty cũng đã ban hành quyết định tiếp nhận các đơn từ nhiệm trên, thống nhất trình tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cũng đã ban hành Nghị quyết thông qua Hợp đồng tư vấn giữa công ty và ông Cô Gia Thọ.

Theo nội dung bản hợp đồng tư vấn, ông Cô Gia Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Danh dự của Công ty trong vòng 3 năm, với vai trò tư vấn, đại diện công ty tại các sự kiện theo đề nghị của HĐQT, đồng thời hỗ trợ củng cố uy tín và quan hệ với cố đông, đối tác. Ông Thọ sẽ không có quyền biểu quyết tại HĐQT và không tham gia điều hành.

Đáng chú ý, hợp đồng quy định ông Thọ không phải làm việc toàn thời gian, chỉ tham gia các cuộc họp khi công ty có yêu cầu hợp lý. Mức thù lao tư vấn chi trả cố định là 120 triệu đồng/năm, tương đương 10 triệu đồng/tháng. Trong thời hạn hợp đồng 3 năm, tổng thù lao dự kiến là 360 triệu đồng. Công ty sẽ thanh toán theo hàng năm và ngoài khoản này, ông không được nhận thêm tiền thưởng hay thù lao nào khác từ hợp đồng.

Như vậy, nhà sáng lập Cô Gia Thọ đang hoàn tất những bước cuối cùng chuyển giao quyền lực tại Thiên Long. Về cơ cấu sở hữu, ông Cô Gia Thọ hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Thiên Long, nắm giữ 6,56% vốn điều lệ, tương ứng hơn 6,3 triệu cổ phiếu. Vợ ông, bà Trần Thái Như, sở hữu 1,38%, tương ứng khoảng 1,3 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, cổ đông tổ chức lớn nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh, với tỷ lệ sở hữu 46,82%.

Báo cáo tài chính quý 3 vừa công bố của Thiên Long ghi nhận kết quả vượt bậc trong quý 3 và chín tháng đầu năm của doanh nghiệp này. Trong quý 3, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.268 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng đáng kể so với cùng kỳ là nhờ lãi gộp được cả thiện cùng chi phí bán hàng được kiểm soát tốt. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh thu thuần, tỷ lệ lợi nhuận ròng tương đồng với cùng kỳ năm trước, duy trì ở mức 11,7%.

"Doanh thu thuần của công ty ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, một phần đến từ tín hiệu phục hồi của thị trường chung, một phần đến từ những nỗ lực trong việc đồng hành cùng đối tác phân phối và tiếp tục đầu tư cho hình ảnh thương hiệu, sản phẩm", phía doanh nghiệp cho biết.

Những thay đổi nhân sự tại Thiên Long diễn ra trong bối cảnh tập đoàn văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo đang triển khai kế hoạch thâu tóm cổ phần chi phối tại doanh nghiệp Việt Nam.

Tập đoàn Kokuyo lần đầu công bố thương vụ thâu tóm Thiên Long vào tháng 12/2025. Theo kế hoạch, Kokuyo sẽ triển khai thương vụ thâu tóm Thiên Long qua hai bước: mua lại 100% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh, đơn vị đang nắm giữ 46,82% vốn TLG; đồng thời chào mua công khai tối đa 18,19% cổ phần đang lưu hành. Qua đó, tập đoàn Nhật Bản hướng tới nâng tỷ lệ sở hữu tại Thiên Long lên tối đa 65,01%.

Tập đoàn Kokuyo đã thông qua khoản đầu tư 28 tỷ yen (khoảng 180 triệu USD, tương đương hơn 4.400 tỷ đồng) vào Synergy Investing ASIA Pte. Ltd., công ty con do tập đoàn Nhật Bản sở hữu 100% vốn tại Singapore. Đây là pháp nhân được thành lập để thực hiện các giao dịch mua cổ phần Tập đoàn Thiên Long.