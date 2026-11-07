Ông chủ TikTok thành người giàu nhất Trung Quốc

Theo danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm nay do Forbes thống kê, tổng tài sản của các tỷ phú trong bảng xếp hạng giảm còn 1.300 tỷ USD, so với 1.350 tỷ USD năm ngoái. Dù làn sóng xuất khẩu nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo động lực cho nền kinh tế, thị trường nội địa vẫn chịu sức ép từ tiêu dùng yếu và bất động sản trì trệ.

Chỉ số CSI 300 chuẩn giảm 7% kể từ lần xếp hạng trước, khiến tài sản của hơn một nửa số tỷ phú trong danh sách sụt giảm. Mức tài sản tối thiểu để góp mặt trong danh sách tăng lên 4,75 tỷ USD, từ 4,6 tỷ USD của năm ngoái. Năm nay có 13 người rời bảng xếp hạng.

Đi ngược xu hướng chung là nhà đồng sáng lập ByteDance - Zhang Yiming (Trương Nhất Minh). Ông lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 sau khi tài sản tăng thêm 14,7 tỷ USD, lên 84 tỷ USD.

Nhà đồng sáng lập ByteDance - Zhang Yiming (Trương Nhất Minh). Ảnh: Alamy.

ByteDance, công ty nổi tiếng với ứng dụng video ngắn TikTok, đang dồn toàn lực cho AI. Theo đề xuất, công ty dự kiến đầu tư tới 70 tỷ USD trong năm nay, chủ yếu vào hạ tầng AI.

Sau 5 năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu, Zhong Shanshan (Chung Thiểm Thiểm), nhà sáng lập hãng nước đóng chai và đồ uống Nongfu Spring, tụt xuống hạng 2. Tài sản của ông giảm 16,9 tỷ USD, còn 60,2 tỷ USD. Cổ phiếu Nongfu Spring mất gần 1/4 giá trị so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại tại thị trường nội địa.

Một trong những nhân vật có bước tiến đáng chú ý nhất là Liang Wenfeng (Lương Văn Phong), nhà sáng lập DeepSeek. Ông tăng 31 bậc, lên vị trí thứ 3 với khối tài sản 46 tỷ USD, cao hơn 34,5 tỷ USD so với năm trước. Đây cũng là mức tăng tài sản tính theo giá trị tuyệt đối lớn nhất trong danh sách. Đà tăng của Liang Wenfeng đến từ vòng gọi vốn hồi tháng 10, đưa định giá công ty AI này vượt 75 tỷ USD. DeepSeek là một trong những doanh nghiệp công nghệ nổi bật của Trung Quốc hiện nay.

Bước nhảy này đến từ vòng gọi vốn hồi tháng 10, định giá công ty tư nhân này ở mức hơn 75 tỷ USD.

Một trường hợp khác ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể là Chen Jianhua (Trần Kiến Hoa), Chủ tịch tập đoàn hóa dầu Hengli Group. Doanh nghiệp này đưa mảng đóng tàu lên sàn thông qua hình thức niêm yết cửa sau trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào năm ngoái. Nhờ nhu cầu tàu mới trên toàn cầu tăng mạnh, tài sản của Chen Jianhua tăng hơn gấp đôi, đạt 25,2 tỷ USD. Ông vươn lên 30 bậc, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Cả 7 gương mặt mới năm nay đều đến từ lĩnh vực AI, robot hoặc các ngành liên quan. Giàu nhất trong số này là Zhu Yiming (Chu Nhất Minh), nhà đồng sáng lập nhà sản xuất chip CXMT, với khối tài sản 13 tỷ USD. CXMT niêm yết tại Thượng Hải hồi tháng 7. Ba tháng sau, công ty tiết lộ sắp ra mắt thế hệ chip nhớ mật độ cao tiếp theo, khiến cổ phiếu của các đối thủ toàn cầu lao dốc.

Wang Xin (Vương Hân), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Guangdong Dtech Technology. Ảnh: Forbes.

Nữ doanh nhân duy nhất lần đầu góp mặt là Wang Xin (Vương Hân), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Guangdong Dtech Technology, doanh nghiệp sản xuất dụng cụ cắt chính xác cho bảng mạch in.

Một tân binh đáng chú ý khác là Wang Xingxing (Vương Hưng Hưng), nhà sáng lập hãng robot hình người Yushu Technology, còn gọi là Unitree. Ở tuổi 36, ông là thành viên trẻ nhất trong danh sách.