‘Ông chủ’ hệ sinh thái ‘Say Hi’ đăng ký niêm yết hơn 111 triệu cổ phiếu trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC), doanh nghiệp đứng sau hệ sinh thái các chương trình “Say Hi”.

Theo thông báo ngày 13/10, DatVietVAC đăng ký niêm yết 111,418 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.114 tỷ đồng. Mã chứng khoán đăng ký là DVV. Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết.

Động thái này diễn ra sau khi DatVietVAC hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty đã phân phối 11,15 triệu cổ phiếu mới với giá 54.800 đồng/cp, tương ứng quy mô chào bán hơn 611 tỷ đồng.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, tại roadshow hồi tháng 8. (Ảnh: DatvietVAC).

Nếu lấy giá IPO 54.800 đồng/cp làm mức tham chiếu, với hơn 111,4 triệu cổ phiếu sau phát hành, vốn hóa DatVietVAC tương ứng khoảng 6.106 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận báo cáo kết quả chào bán của doanh nghiệp. Sau IPO, DatVietVAC có 1.735 cổ đông không phải cổ đông lớn, nhóm này sở hữu 56,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong giai đoạn nhận đăng ký mua, Vietcap ghi nhận hơn 1.700 nhà đầu tư tham gia, với tổng lượng đặt mua vượt số cổ phiếu chào bán.

DatVietVAC trước đó đặt mục tiêu đưa cổ phiếu lên HOSE trong tháng 10. Việc HOSE tiếp nhận hồ sơ là bước tiếp theo trong quá trình niêm yết; thời điểm cổ phiếu DVV bắt đầu giao dịch sẽ phụ thuộc vào quá trình xem xét và hoàn tất các thủ tục liên quan.

DatvietVAC là doanh nghiệp đứng sau chương trình ‘Anh trai Say Hi’. (Ảnh: DatVietVAC).

DatVietVAC hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nội dung và giải trí, đứng sau nhiều chương trình như “Anh trai Say Hi”, “Em xinh Say Hi”, Rap Việt, The Masked Singer Vietnam và 2 Ngày 1 Đêm.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, DatVietVAC ghi nhận doanh thu thuần 1.366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 135 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026–2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm, hướng tới 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận vào năm 2030.