Ông chủ ByteDance lần đầu vươn lên giàu nhất châu Á

Trụ sở tập đoàn ByteDance tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tài sản của ông Trương Nhất Minh đã tăng ấn tượng so với mức 13 tỷ USD được ghi nhận vào tháng 3/2019. Chỉ trong tháng 9/2026, sau khi Bloomberg phân tích các mức định giá mới nhất do nhiều tổ chức đầu tư công bố, tài sản của ông Trương Nhất Minh đã tăng hơn 12 tỷ USD.

Số liệu cho thấy từ đầu năm đến nay, tài sản của ông Trương Nhất Minh tăng 40,3 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Gautam Adani từng tăng 20,4 tỷ USD, song theo cập nhật mới nhất đã giảm 4,44 tỷ USD.

3 người giàu nhất thế giới hiện lần lượt là các tỷ phú Elon Musk, Larry Page và Sergey Brin, với khối tài sản tương ứng 892 tỷ USD, 295 tỷ USD và 274 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu do Forbes công bố hồi tháng 3/2026, ông Trương Nhất Minh là người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 69,3 tỷ USD, đứng thứ 26 thế giới.

Tối 15/9, một số kênh truyền thông đưa tin lợi nhuận ròng của ByteDance trong nửa đầu năm 2026 giảm so với cùng kỳ năm 2025, nguyên nhân là do tập đoàn này tăng cường đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, nhờ sự tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, trong đó có TikTok, doanh thu của ByteDance trong 6 tháng đầu năm nay tăng 30% so với cùng kỳ; tỷ trọng doanh thu từ thị trường nước ngoài tiếp tục lập kỷ lục mới.