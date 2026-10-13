Ông Burnham kỳ vọng đạt thỏa thuận với EU, khơi lại tranh luận về Brexit

Hội nghị thượng đỉnh nhằm tái thiết lập quan hệ Anh - EU dự kiến diễn ra ngày 20/11, chấm dứt nhiều tháng bất định về thời điểm tổ chức. Hai bên đang hướng tới các thỏa thuận về kinh tế, thương mại, động thái mà Thủ tướng Andy Burnham kỳ vọng có thể giúp kinh tế Anh tăng thêm 10 tỷ bảng mỗi năm.

Tuy nhiên, quan điểm của ông về việc xây dựng quan hệ gần gũi hơn với EU trong dài hạn đã gây tranh luận tại Quốc hội. Phát biểu trước Quốc hội ngày 12/10, Thủ tướng Burnham tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các phương án cho quan hệ tương lai giữa London và Brussels, trong đó không loại trừ khả năng tái gia nhập khối. Ông Burnham nói : “Việc đạt được một thỏa thuận theo hướng này là lợi ích của Anh. Tôi tin rằng cơ hội đạt được thỏa thuận sẽ tăng lên nếu chúng ta cởi mở thảo luận về quan hệ với EU trong dài hạn”.

Ông nhấn mạnh nếu Anh thực sự muốn thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát nhập cư, bảo vệ các giá trị và bảo đảm an ninh, nước này cần tiến hành cuộc thảo luận nói trên. Theo ông, duy trì hiện trạng không còn là lựa chọn đủ tốt đối với Anh.

Trong khi cựu Thủ tướng Keir Starmer tránh khơi lại cuộc tranh luận gây chia rẽ về Brexit, thì ông Burnham lập luận rằng việc rời EU không mang lại lợi ích như kỳ vọng và Anh cần có cái nhìn bình tĩnh, khách quan về quan hệ với khối.

Quan điểm này làm nóng trở lại cuộc tranh luận đã chia rẽ nước Anh kể từ cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, khi phe ủng hộ rời EU giành chiến thắng với tỷ lệ 52%, so với 48% của phe muốn ở lại.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập Kemi Badenoch cho rằng suy nghĩ tái gia nhập EU sẽ giải quyết được các vấn đề của Anh là “lối tư duy đơn giản hóa”. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey ủng hộ việc đưa Anh trở lại vị thế thành viên đầy đủ của EU.

Thủ tướng Burnham nhắc lại rằng mọi quyết định về quan hệ tương lai với EU sẽ do người dân Anh đưa ra. Theo ông, người dân cần có cơ hội cân nhắc các phương án vào một thời điểm thích hợp trong tương lai.