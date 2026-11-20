Ông Bùi Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, sẽ giữ chức Giám đốc Sở VHTTDL từ ngày 1/12/2026.

Theo Thông báo số 581-TB/TU ngày 16/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc hợp nhất và kiện toàn các chức danh lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất phương án bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức Giám đốc Sở VHTTDL kể từ ngày 1/12/2026.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-HĐND được thông qua tại Kỳ họp thứ VI, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) ngày 29/10/2026 về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình cũng thống nhất phương án bổ nhiệm 10 Phó Giám đốc Sở VHTTDL.

Trong đó, 5 Phó Giám đốc được điều động từ Sở Văn hóa và Thể thao gồm: Ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Tân Anh, ông Ngô Thanh Tuân, bà Vũ Thanh Lịch và ông Trịnh Xuân Lộc.

5 Phó Giám đốc được điều động từ Sở Du lịch gồm: Bà Nguyễn Thị Tâm, ông Phạm Duy Phong, ông Nguyễn Văn Trọng, ông Nguyễn Cao Tấn và ông Đỗ Quang Trung.

Về cơ cấu tổ chức, Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình có 17 đơn vị trực thuộc, gồm 10 phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về biên chế và nhân sự, Sở tiếp nhận cơ bản chỉ tiêu biên chế cùng đội ngũ công chức, viên chức hiện có của hai sở trước khi hợp nhất; đồng thời điều chuyển một số biên chế và công chức có chuyên môn phù hợp sang Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và phương tiện của Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch được bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt sau hợp nhất.