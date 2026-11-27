Ngày 27/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn và công tác cán bộ, chuẩn bị đưa bộ máy mới vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình chính thức thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt cho các đơn vị mới.

Cụ thể, ông Bùi Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2026.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình sẽ đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Văn Mạnh sinh năm 1976, quê xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình, có trình độ tiến sĩ Văn hóa học, thạc sĩ Du lịch. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực du lịch và quản lý di sản tại địa phương như Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình. Tháng 1/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Cùng với việc bổ nhiệm Giám đốc, tỉnh Ninh Bình cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 10 Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Sở dự kiến có 17 đơn vị trực thuộc, gồm 10 phòng chuyên môn và 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo, ông Phạm Quang Ái - Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc (thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 1/12/2026 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Hai nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc là ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Lụa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình. Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.