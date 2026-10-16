Ông Bùi Thanh Nhân làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Ngày 16/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị trao quyết định cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho các nhân sự. Ông Bùi Thanh Nhân đứng thứ 2 từ phải qua. Ảnh: Việt Dũng

Ông Nhân làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thay cho ông Dương Anh Đức đã nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM.

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974, quê TPHCM, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh và cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ nhiều vị trí công tác, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Từ ngày 1/7/2025, ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, nhiệm kỳ 2023-2028. Tháng 12/2025, ông được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13.

Đến tháng 6/2026, tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, ông tiếp tục được bầu vào Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn khóa mới.

Trước khi làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, ông Nhân có hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, am hiểu hoạt động Công đoàn và gắn bó sâu sắc với công nhân lao động.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Theo đó, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM. Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đơn vị này. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở Y tế TPHCM. Ông Trần Hoàng Quân, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM. Tại hội nghị, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, cũng được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa. Ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ.