Ông Bùi Thanh Nhân làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nhân làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thay cho ông Dương Anh Đức đã nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TP.HCM.

Tân Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: Quang Định

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974, đã từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ),…

Từ ngày 1-7-2025, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nhân được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, đồng thời được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023-2028 vào tháng 12-2025.

Tháng 6-2026, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nhân tiếp tục được bầu vào Ban Thường vụ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới.

Trước khi làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, ông Bùi Thanh Nhân đã có hơn 20 năm gắn bó với tổ chức Công đoàn, am hiểu hoạt động Công đoàn và gắn bó sâu sắc với công nhân lao động.