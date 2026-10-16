Trưa 16/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức trao quyết định công tác cán bộ, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Bùi Thanh Nhân làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thay cho ông Dương Anh Đức đã nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM.

Ông Bùi Thanh Nhân làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974, tại TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 12/1996 đến tháng 4/2012, ông là chuyên viên Ban Kinh tế - Chính sách, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; Phó chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp Bình Dương khóa I, II; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX, X.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2023, ông là tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; Bí thư Đảng ủy Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương; Bí thư Đảng đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An.

Từ tháng 6/2023 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và chúc mừng các nhân sự. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Cũng tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM với 3 nhân sự khác.

Cụ thể, điều động, chỉ định bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM làm Phó bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa; điều động, chỉ định ông Lê Văn Phong, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.