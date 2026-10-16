Ông Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Thanh Nhân (thứ hai từ phải qua) nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Thanh Nhân, 52 tuổi, quê quán phường Chánh Hiệp, TP. Hồ Chí Minh, có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Ngoại ngữ và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ông Nhân từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực công đoàn tại tỉnh Bình Dương (cũ), từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Sau đó, ông được phân công đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương, gồm Bí thư Thành ủy Dĩ An, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Từ ngày 1/7/2025, sau khi Bình Dương hợp nhất với TP. Hồ Chí Minh, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh.