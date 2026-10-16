Ông Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Tại Hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Bùi Thanh Nhân sinh năm 1974; có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh; cao cấp lý luận chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Bùi Thanh Nhân (thứ hai từ phải qua), ông Lê Trương Hải Hiếu (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: H.V)

Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bình Dương cũ như Chủ tịch Liên đoàn Lao động; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương.

Từ ngày 1/7/2025, ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tháng 6/2026, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nhân được bầu vào Ban Thường vụ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới.

Cũng trong ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quyết định phân công, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Trương Hải Hiếu sinh năm 1981, quê tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ); có trình độ Tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hiếu có nhiều năm công tác tại Quận 1 và Quận 12 cũ. Ông từng làm Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, Chủ tịch UBND Quận 12.

Tháng 6/2021, ông được HĐND TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 bầu làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

Từ tháng 7/2025, ông Hiếu được chỉ định làm Bí thư phường An Lạc, TP.HCM. Tại Đại hội Đảng bộ phường An Lạc lần thứ I tháng 8/2025, ông Hiếu tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc.

Cũng trong ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở Y tế TP.HCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM. Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, được điều động, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở Y tế TP.HCM.