Ông Bùi Thái Hùng được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường trao quyết định, tặng hoa chúc mừng (Ảnh: Trần Thi)

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định: đồng chí Bùi Thái Hùng, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Như Ý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Nhật Trường - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.