Ông Bùi Hoàng Phương làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 21/9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Hồng Vinh do ông vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 21/9.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.Đ

HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Hoàng Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, 100% đại biểu tán thành bầu ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương cam kết cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương và ông Lê Hồng Vinh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ảnh: Đ.T

Ông Bùi Hoàng Phương cho biết Quảng Trị sẽ tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tái định vị không gian phát triển theo chiến lược “vươn Đông - tỏa Tây”; đồng thời vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán Ninh Bình, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031; trình độ thạc sĩ Công nghệ thông tin, thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh qua nhiều vị trí như: Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 11/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau khi hai bộ hợp nhất, ông tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, kế hoạch - tài chính, cải cách hành chính, báo chí và truyền thông.