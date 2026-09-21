Ông Bùi Hoàng Phương làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cam kết toàn tâm, toàn ý, cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Lê Hồng Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Phương cho biết sẽ lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển; tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chiến lược “Vươn Đông, Tỏa Tây”; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, đưa Quảng Trị bứt phá mạnh mẽ.

Sáng cùng ngày, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐND tỉnh Quảng Trị cũng đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Hồng Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trưởng thành từ ngành thông tin và truyền thông

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (43 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình), có trình độ cao cấp lý luận chính trị; tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Bùi Hoàng Phương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tháng 8/2020, ông giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 1/2022, ông được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Bộ;

Đến tháng 10/2022, ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2025, ông Phương là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 2/2025, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.