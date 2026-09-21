Ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 21/9, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Bùi Hoàng Phương, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Bùi Hoàng Phương, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Hồng Vinh, do đã được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới.

HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Trước đó, vào sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố, triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (thứ hai từ trái sang), và ông Lê Hồng Vinh (thứ tư từ trái sang) đã được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới tại Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Bùi Hoàng Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Quảng Trị sinh năm 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV. Ông Bùi Hoàng Phương có trình độ Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Bùi Hoàng Phương trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, từng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 2/2025, ông Bùi Hoàng Phương được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Tháng 3/2025, ông được giao nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ngày 21/9/2026, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.