Ông Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Bùi Hoàng Phương (đứng giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thay ông Lê Hồng Vinh.

Chiều 21/9, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị khoá IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ 5, nhằm kiện toàn công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh bầu ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương (thứ 2 bên trái qua).

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Hồng Vinh vì chuyển công tác.

Sáng cùng ngày, Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh ngày 21/11/1983, quê quán tại tỉnh Ninh Bình. Tháng 8/2020, ông Phương giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 1/2022, ông giữ chức Chánh Thanh tra Bộ. Tháng 10/2022, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 11/2023, ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.