Ông Bùi Cao Nhật Quân nhận bảo lãnh cá nhân cho khoản vay 360 tỷ đồng của Novaland

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa có thông báo về giao dịch có liên quan đến doanh nghiệp này. Cụ thể, Novaland là bên được nhận bảo lãnh đối với nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng vay đã ký kết, với khoản vay được bảo lãnh là 360 tỷ đồng.

Theo đó, Novaland không phải thanh toán phí bảo lãnh. Khoản vay này do ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland là người đứng ra bảo lãnh khoản vay.

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland (NVL). Ảnh: Phước Nguyên

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ 2026, Novaland ghi nhận doanh thu tăng 37,6% so với năm 2025 và đạt 5.097 tỷ đồng. Trong đó, nguồn doanh thu đến từ chuyển nhượng bất động sản chiếm 94% tổng doanh thu của Novaland và tăng 40% so với năm trước.

Bên cạnh đó, Novaland còn có các khoản doanh thu khác như cung cấp dịch vụ quản lý, phát triển dự án, tư vấn bán hàng và dịch vụ khác. Tuy nhiên, chuyển nhượng bất động sản vẫn là động lực chính hình thành nguồn doanh thu của Novaland.

Đáng chú ý, chi phí đi vay của Novaland ghi nhận tăng mạnh, đạt 179 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 73 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm còn 575 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 617 tỷ đồng) và chi phí bán hàng giảm còn 167 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 287 tỷ đồng).

Dù vậy, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận đạt 2.696 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ đến 278 tỷ đồng. Qua đó, Novaland ghi nhận lãi sau thuế đạt 1.771 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 666 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đang cho thấy có khởi sắc. Dù vậy, kết quả kinh doanh cũng chưa thể hiện hết súc khoẻ tài chính của Novaland khi 6 tháng năm 2026 doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh âm đến 3.611 tỷ đồng.

Uy tín của Chủ tịch Novaland và khoản vay 360 tỷ đồng

Ở khía cạnh khác, tính đến ngày 30/6, Novaland ghi nhận nợ phải trả đạt 193.420 tỷ đồng. Trong đó, riêng vay và nợ thuê tài chính đã chiếm 72.910 tỷ đồng, tức 37% tổng nợ của doanh nghiệp, đồng thời lớn hơn vốn chủ sở hữu (65.237 tỷ đồng) 1,1 lần.

Quay lại với con số mà Chủ tịch Novaland đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp, xét về quy mô, 360 tỷ đồng là không lớn nếu đặt cạnh tổng dư nợ vay của Novaland. Tại ngày 30/6/2026, dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức hơn 72.910 tỷ đồng.

Như vậy, khoản được bảo lãnh chỉ tương đương khoảng 0,5% tổng dư nợ.

Điểm đáng chú ý nằm ở bản chất của giao dịch, đó là thay vì chỉ dựa trên năng lực tài chính và tài sản của doanh nghiệp, nghĩa vụ vay lần này có thêm sự bảo đảm từ một cá nhân đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Vấn đề này có thể hiểu là ông Quân dùng uy tín và cam kết tài chính cá nhân để bảo đảm cho khoản vay của Novaland. Bên cho vay có thêm một cơ sở bảo đảm từ người bảo lãnh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng “dùng uy tín” ở đây không chỉ mang nghĩa danh tiếng cá nhân, mà là một cam kết pháp lý và tài chính cụ thể. Giá trị của bảo lãnh nằm ở việc bổ sung thêm một lớp bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng.

Nếu điều kiện bảo lãnh phát sinh, ông Quân có thể phải thực hiện nghĩa vụ thay trong phạm vi đã cam kết.

Do đó, đây không chỉ là quan hệ giữa “người cho vay và doanh nghiệp”, mà còn xuất hiện thêm một chủ thể có uy tín, lợi ích kinh tế và trách nhiệm tài chính trực tiếp gắn với khoản vay. Việc bảo lãnh cũng cho thấy ông Quân chấp nhận đặt một phần uy tín và rủi ro tài chính cá nhân vào khả năng thực hiện nghĩa vụ của Novaland.