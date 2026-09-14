Ông Bùi Cao Nhật Quân đứng ra bảo lãnh khoản vay 360 tỷ cho Novaland

Ngày 14/9, thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã thông qua giao dịch với bên có liên quan, trong đó ông Bùi Cao Nhật Quân bảo lãnh cho các nghĩa vụ thanh toán của Novaland với tổng số tiền 360 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 11/9, Novaland là bên được bảo lãnh đối với các nghĩa vụ thanh toán phát sinh theo các hợp đồng tín dụng đã được ký kết.

Tổng số tiền được bảo lãnh là 360 tỷ đồng, cùng các khoản phải trả liên quan phát sinh từ các hợp đồng tín dụng. Theo công bố, Novaland không phải trả phí bảo lãnh cho giao dịch này. Người bảo lãnh là ông Bùi Cao Nhật Quân, hiện là Chủ tịch HĐQT Novaland.

Ông Bùi Cao Nhật Quân từng rời khỏi Ban lãnh đạo Novaland vào năm 2017, sau đó trở lại và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của tập đoàn này từ 24/4/2026. Ảnh: Novaland

Ông Bùi Cao Nhật Quân đứng ra bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán cho Novaland sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ông Quân được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và sau đó được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/4/2026.

Trước đó, vị trí Chủ tịch HĐQT Novaland do ông Bùi Thành Nhơn, cha của ông Quân, đảm nhiệm. Sau đợt chuyển giao, ông Nhơn rời vị trí Chủ tịch HĐQT và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG, tiếp tục tham gia định hướng chiến lược trung và dài hạn của tập đoàn.

Cùng với ông Quân, HĐQT Novaland nhiệm kỳ mới có thêm ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng. Trong đó, ông Hoàng Đức Hùng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập. Ông Dương Văn Bắc tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Novaland.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận 5.096 tỷ đồng doanh thu, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 666 tỷ đồng nửa đầu năm 2025.

Kết quả này tương đương khoảng 96% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng mà Novaland đặt ra cho cả năm 2026. Doanh thu 6 tháng mới hoàn thành khoảng 22% kế hoạch năm, khi mục tiêu doanh thu được doanh nghiệp đề ra ở mức 22.715 tỷ đồng.