Ông Bolsonaro bí mật tới Mỹ sau thất bại bầu cử trước Tổng thống Brazil

Ông Flavio Bolsonaro trong chiến dịch vận động tranh cử ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 22/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ ngày 28/10, thông tin trên do hai quan chức Mỹ tiết lộ. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Mỹ sẽ cấp thị thực cho ông Flávio Bolsonaro và gia đình, đồng thời cho phép họ nhập cảnh Mỹ”.

Ông Bolsonaro rời khỏi Brazil sau khi bị cấm xuất cảnh và bị Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes yêu cầu giao nộp hộ chiếu. Các biện pháp này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự về cáo buộc ông Bolsonaro liên quan đến một âm mưu rửa tiền.

Ông Bolsonaro bất ngờ thất bại trước Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/10. Ông Lula, 81 tuổi, tổng thống cánh tả đương nhiệm, giành chiến thắng với 51,79% số phiếu, đánh dấu màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi ông Bolsonaro vươn lên trở thành ứng cử viên dẫn đầu trong vòng một của cuộc bầu cử hồi đầu tháng.

Ông Bolsonaro từ chối thừa nhận thất bại và tuyên bố sẽ phản đối kết quả sau khi Tòa án Tối cao Brazil đưa ra quyết định vào phút chót là kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm hai giờ. Quyết định này đã gây nhầm lẫn tại các điểm bỏ phiếu trên khắp Brazil.

Việc chính phủ Mỹ cho phép ông Bolsonaro nhập cảnh sau khi ông bí mật rời khỏi Brazil có thể khiến quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Brazil, ông Lula cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump can thiệp vào cuộc bầu cử nhằm ủng hộ ông Bolsonaro. Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là những tuyên bố không có cơ sở.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 ở thủ đô Brasilia, ông Lula gọi quyết định chạy sang Mỹ của ông Bolsonaro là “đáng xấu hổ” và cho biết ông chỉ vừa nhận được thông tin này.

Đảng Tự do của ông Bolsonaro chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Trump không chính thức tuyên bố ủng hộ ông Bolsonaro, nhưng đã chỉ trích quy trình bỏ phiếu ở Brazil khi trả lời phóng viên ngày 26/10.

Ông Bolsonaro là con trai cả của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - đồng minh chính trị thân cận của ông Trump. Ông Jair Bolsonaro đang bị quản thúc 27 năm tại nhà sau khi bị tòa án Brazil kết tội âm mưu đảo chính. Năm 2025, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế 50% đối với hàng hóa Brazil, một phần do phiên tòa xét xử ông Jair Bolsonaro.