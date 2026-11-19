Theo South China Morning Post (SCMP), cậu bé họ Vương, hiện là học sinh tiểu học. Mẹ em, họ Mã, thường xuyên chia sẻ những video ghi lại sở thích khác thường của con trai lên mạng xã hội, thu hút đông đảo người xem.

Trong các video, cậu bé tự tay làm quan tài, vòng hoa, tháp giấy và nhiều vật dụng thường xuất hiện trong tang lễ bằng giấy hoặc Lego. Em còn đảm nhận vai người chủ trì, đọc lời tưởng niệm, thực hiện nghi thức khóc than theo phong tục truyền thống và mở nhạc tang lễ bằng điện thoại của bố mẹ. Đặc biệt, bố em thường được giao nằm im để đóng vai người đã khuất.

Cậu bé 7 tuổi mê đám tang, tự làm quan tài mini. Ảnh: SCMP

Sở thích này bắt đầu từ khi cậu bé 4 tuổi, sau một lần được tham dự đám tang. Gia đình chỉ thực sự nhận ra niềm yêu thích đặc biệt của con khi giáo viên mẫu giáo phản ánh rằng em đã dành cả cuốn sổ vẽ để phác họa những vòng hoa tang lễ.

Thay vì ngăn cản, bố mẹ quyết định tôn trọng sở thích của con. Theo bà Mã, cậu bé tự tìm kiếm hướng dẫn làm đồ thủ công trên Internet, không phải do người lớn chỉ dạy. Tuy nhiên, người mẹ thừa nhận đôi khi cũng đau đầu khi con trai mang những màn tổ chức tang lễ giả đến cả quầy bán đồ ăn của gia đình và hàng quán xung quanh.

Khi được hỏi về công việc tương lai, cậu bé cho biết muốn làm trong ngành dịch vụ tang lễ. Người mẹ không phản đối mà cho rằng đây cũng là một nghề nghiệp cần thiết trong xã hội.

Cậu bé nói với mẹ rằng em hy vọng một ngày nào đó sẽ làm việc trong ngành dịch vụ tang lễ – ước mơ được mẹ hoàn toàn ủng hộ. Ảnh: Shutterstock.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều bình luận hài hước. Một số người nhận xét cậu bé có thể trở thành người giàu có nếu theo đuổi nghề này. Người khác đùa rằng người bố nên cẩn thận khi đóng vai người đã khuất, kẻo bị con trai đánh thức giữa chừng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến dành lời khen cho cách ứng xử cởi mở của gia đình, cho rằng mỗi đứa trẻ đều có sở thích riêng và điều quan trọng là cha mẹ biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt của con.