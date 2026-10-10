Ông bố Hà Nội bất ngờ với cách làm giấy khai sinh cho con

Từ ngày 10/10, Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: PA.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, anh Bùi Thế Anh (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) được nhân viên hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho người con thứ hai. So với lần làm giấy tờ cho con đầu lòng năm 2014, trải nghiệm lần này của anh thuận tiện hơn đáng kể.

"Năm 2014, khi làm thủ tục cho con đầu lòng, tôi phải xếp hàng, đi qua nhiều khâu và chờ đợi khá lâu. Lần này, được hỗ trợ ngay tại bệnh viện, gia đình tiết kiệm được đáng kể thời gian dành cho các thủ tục hành chính", anh Thế Anh chia sẻ.

Cũng thực hiện thủ tục tại điểm hỗ trợ, anh Vũ Hải Hưng (phường Tây Mỗ, Hà Nội) cho biết quá trình kê khai, nộp hồ sơ trên hệ thống diễn ra tương đối thuận lợi. Anh mất khoảng 10 phút để hoàn thành các thao tác và chưa gặp trục trặc về hệ thống.

Làm giấy khai sinh ngay tại viện

Ngày 10/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ra mắt quầy hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh tại bệnh viện. Mô hình được triển khai thí điểm trong ba tháng cuối năm 2026, hướng tới tạo thuận lợi cho các gia đình có trẻ sơ sinh.

Thay vì phải tự tìm hiểu quy trình, chuẩn bị hồ sơ rồi di chuyển đến cơ quan chức năng, người dân có thể được hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại nơi trẻ chào đời. Cách làm này giúp giảm thời gian, công sức đi lại, đồng thời hỗ trợ những người chưa quen với các thao tác trên hệ thống dịch vụ công.

Anh Thế Anh đăng ký khai sinh cho con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: PA.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, mô hình là một trong những cách cụ thể hóa định hướng thiết kế, cung cấp dịch vụ công theo "vòng đời", gắn với những sự kiện và nhu cầu thực tế của người dân như sinh con, đi học, kết hôn, lao động và nghỉ hưu.

Với sự kiện trẻ chào đời, đăng ký khai sinh thường gắn với các thủ tục liên quan như đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc kết nối, phối hợp giải quyết các thủ tục này được kỳ vọng giúp giảm khai báo lặp lại, hạn chế việc di chuyển giữa nhiều cơ quan và tiết kiệm thời gian cho gia đình.

Tại quầy hỗ trợ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn khi cần thiết.

Đáng chú ý, việc triển khai mô hình không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết hay trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ; UBND cấp xã vẫn là cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả theo quy định.

Các cơ quan giải quyết thủ tục không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết. Với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa thống nhất, cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn rõ nội dung cần bổ sung, hạn chế tình trạng người dân phải hoàn thiện hồ sơ nhiều lần.

Mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được kỳ vọng giúp các gia đình giảm gánh nặng giấy tờ trong những ngày đầu đón con. Ảnh: PA.

Bà Trương Thanh Nga, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, cho biết công tác vận hành bước đầu tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, một số trường hợp chưa có đầy đủ giấy tờ hoặc thông tin chưa chính xác vẫn phát sinh vướng mắc, đòi hỏi cán bộ hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ xử lý.

Đơn vị chú trọng cung cấp tài liệu hướng dẫn quy trình, bố trí nhân sự tại quầy để người dân dễ dàng thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Kiểm soát chặt dữ liệu cá nhân

Trao đổi về việc triển khai mô hình, TS.BS chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết đây là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính, chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

"Một em bé chào đời là niềm vui, hạnh phúc của gia đình. Khi triển khai cấp giấy khai sinh ngay tại viện, người dân sẽ bất ngờ trước sự tiện lợi của dịch vụ này. Việc này sẽ giảm đáng kể thời gian đi lại và các chi phí phát sinh, quan trọng hơn là thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân ngay tại cơ sở", ông Hưng chia sẻ.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thông tin về mô hình đã được phổ biến đến các sản phụ. Trong những ngày đầu triển khai, hơn 10 trường hợp gia đình đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: PA.

Công tác chuẩn bị phần mềm, cơ sở vật chất và tập huấn giữa các đơn vị được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Trong giai đoạn đầu, cán bộ hỗ trợ trực tiếp tại quầy để hướng dẫn thao tác, kịp thời giải đáp những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh sự thuận tiện, độ chính xác của dữ liệu và an toàn thông tin cá nhân là những yêu cầu được đặt ra trong quá trình vận hành. Theo ông Hưng, dữ liệu đầu vào cần được kiểm tra, quản lý chặt chẽ; các đơn vị phải tuân thủ quy định về an ninh, an toàn trong quá trình trao đổi, khai thác và sử dụng dữ liệu, tránh nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân.

Về phân công nhiệm vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chủ trì triển khai, bố trí nhân sự và trang thiết bị, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả và báo cáo những vướng mắc phát sinh. Sở Y tế và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp bố trí quầy hỗ trợ phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và việc cấp giấy chứng sinh theo quy định.

Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch; UBND các xã, phường bảo đảm thời hạn và chất lượng giải quyết hồ sơ. Cơ quan Công an và cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.