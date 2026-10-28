Ông bố đặt riêng 2 chiếc siêu xe Maserati cực độc, thân vỏ bằng đồng tặng 2 con

GFG Style, hãng thiết kế ô tô do Giorgetto Giugiaro và con trai Fabrizio Giugiaro thành lập tại Turin (Italy) năm 2015, vừa giới thiệu chiếc Maserati Peralta D độc bản tại Pastejé Automotive Invitational 2026 - sự kiện quy tụ các mẫu xe độc bản và xe sưu tầm, diễn ra ngày 24/10 tại Mexico.

Đây là mẫu xe được chế tác riêng theo đơn đặt hàng của Carlos Peralta, một doanh nhân người Mexico và là bạn của gia đình Giugiaro. Đáng chú ý, ông Peralta đã đặt hàng hai mẫu xe độc bản thuộc dòng Peralta để dành tặng các con của mình, gồm Peralta S cho con trai và Peralta D cho con gái.

Nếu Peralta S được phát triển dựa trên mẫu siêu xe Maserati MC20 với động cơ đặt giữa, thì Peralta D được xây dựng trên nền tảng Maserati GranTurismo, sở hữu cấu hình coupe 2+2 chỗ ngồi với động cơ đặt phía trước.

Điểm khác biệt lớn nhất của Peralta D nằm ở thiết kế thân xe bằng vật liệu đồng, được các nghệ nhân chế tác thủ công trên nền kết cấu sợi carbon và khung hợp kim nhôm. Theo GFG Style, đồng là vật liệu có tính thẩm mỹ cao, dễ tạo hình nhưng cũng đòi hỏi kỹ thuật chế tác phức tạp bậc nhất.

Ngoại thất xe mang phong cách tương lai với những đường nét góc cạnh, bề mặt thân xe tối giản và các chi tiết được thiết kế riêng. Dải đèn LED kéo dài ở cả đầu và đuôi xe, gương chiếu hậu gắn trên chắn bùn, nắp bình nhiên liệu hình lục giác cùng bộ khuếch tán phía sau tạo nên diện mạo khác biệt so với Maserati GranTurismo nguyên bản.

Một trong những điểm nhấn của chiếc xe là hệ thống kính kéo dài từ khu vực vòm bánh trước đến tận phần đuôi, kết hợp đường mái vuốt thấp theo hình nêm. Các mảng kính lớn được nhuộm màu đồng đồng điệu với thân xe, trong khi bộ mâm hợp kim mang phong cách hoài cổ pha lẫn hiện đại, hoàn thiện bằng màu đen than chì.

Để tăng tính độc đáo, GFG Style còn thiết kế cơ cấu mở mái phía trước nghiêng về phía trước, kết hợp bốn cửa kiểu cánh chim nhằm tạo không gian thuận tiện hơn khi ra vào khoang cabin.

Bên trong, Peralta D kết hợp hệ thống đồng hồ kỹ thuật số và bảng điều khiển trung tâm của Maserati với nhiều chi tiết cá nhân hóa. Xe có màn hình riêng dành cho hành khách, gương trang điểm cỡ lớn tích hợp đèn chiếu sáng và giá đựng rượu sâm panh đặt giữa hai ghế sau.

Không gian nội thất sử dụng tông màu vàng đồng kết hợp da nâu và đường chỉ khâu tương phản, tạo sự đồng nhất với phong cách thiết kế bên ngoài.

Việc Peralta D vẫn sở hữu bốn ống xả phía sau cho thấy mẫu xe nhiều khả năng sử dụng động cơ đốt trong thay vì hệ truyền động thuần điện. Hiện, nền tảng Maserati GranTurismo hiện có các phiên bản sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép, với công suất 483 mã lực hoặc 543 mã lực tùy cấu hình.

Theo Fabrizio Giugiaro, Peralta D tiếp nối quá trình hợp tác sáng tạo với Carlos Peralta từ dự án Peralta S. Mục tiêu của nhóm thiết kế là khai thác khả năng tạo hình của đồng, đồng thời kết hợp phong cách tối giản với các giải pháp chức năng để tạo nên một chiếc coupe Gran Turismo 2+2 thực thụ.

GFG Style không tiết lộ số tiền mà doanh nhân Mexico bỏ ra để sở hữu hai chiếc xe độc bản. Dù vậy, với thiết kế riêng biệt, vật liệu chế tác đặc biệt và sự tham gia của nhà thiết kế nổi tiếng Giorgetto Giugiaro, đây là những chiếc xe có giá trị sưu tầm đáng chú ý, vượt xa những chiếc Maserati sản xuất hàng loạt.

(Theo Carscoops)