Ông Biden tiết lộ bức thư ông Trump để lại Nhà Trắng năm 2021

Theo AP, trong cuốn hồi ký "Promise Me, America" (tạm dịch: Hãy hứa với tôi, nước Mỹ), dự kiến phát hành ngày 17/11, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiết lộ nội dung bức thư viết tay mà Tổng thống Donald Trump để lại Nhà Trắng trước khi chuyển giao quyền lực hồi tháng 1/2021.

Bức thư dài 2 trang, được ông Trump viết bằng bút Sharpie màu đen đặc trưng trên giấy tiêu đề Nhà Trắng, bên ngoài ghi dòng chữ “To ‘46’” (Gửi Tổng thống thứ 46), ám chỉ vị trí của ông Biden trong danh sách các Tổng thống Mỹ.

Trong thư, ông Trump đã dành những lời động viên cho người kế nhiệm, bày tỏ tin tưởng ông Biden sẽ sống đúng với bản thân và người dân Mỹ.

“Đã có nhiều Tổng thống lên nắm quyền rồi rời đi, đơn thuần điều hành đất nước với tư cách người của đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ. Phần lớn trong số họ không làm thay đổi lịch sử, mà chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của nó. Điều đó sẽ không xảy ra với ông, bởi tôi biết ông yêu người dân Mỹ nhiều đến mức nào,” ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 13/11/2024. Ảnh: Nhà Trắng

Nội dung bức thư gây chú ý bởi thời điểm ông Trump viết những dòng này cũng là lúc quan hệ giữa hai chính trị gia đang ở giai đoạn căng thẳng. Trong nhiều tháng sau thất bại tại cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump liên tục phủ nhận kết quả, công khai cáo buộc chiến thắng của mình bị các thế lực Dân chủ đánh cắp. Ông cũng không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, đồng thời bỏ qua một số nghi thức chuyển giao quyền lực truyền thống khác, trong đó có việc tiếp đón Tổng thống đắc cử và Phu nhân tại Nhà Trắng.

Sau lễ nhậm chức năm 2021, ông Biden từng cho một số thành viên trong đội ngũ nhân viên xem bức thư nhưng không để bất kỳ ai đọc nội dung. Khi được hỏi về thông điệp này, ông mô tả đây là bức thư “rất hào phóng”, đồng thời cho biết muốn giữ riêng tư.

Về phần mình, ông Trump từng đề cập đến bức thư trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC hồi tháng 9/2023. Ông gọi đây là “một lời nhắn tốt đẹp” và nói thêm: “Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì mình viết”.

Tuy nhiên, trong những phần khác của cuốn hồi ký, cựu Tổng thống Biden đã chỉ trích gay gắt ông Trump, đặc biệt liên quan đến vụ tấn công Đồi Capitol ngày 6/1/2021, khi Quốc hội Mỹ đang họp để chứng nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Cựu Tổng thống cũng chỉ trích những chính sách và cách điều hành của chính quyền kế nhiệm.

Bức thư ông Trump gửi ông Biden năm 2021 không phải thông điệp duy nhất giữa hai chính trị gia trong những lần chuyển giao quyền lực. Bốn năm sau, khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2025, ông Biden cũng để lại một bức thư viết tay cho ông Trump tại Phòng Bầu Dục.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, ông Trump trở lại Nhà Trắng với tư cách Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Tối 20/1/2025, trong lúc làm việc tại Phòng Bầu Dục, ông phát hiện bức thư “To ‘47’” trong ngăn kéo chiếc bàn làm việc.

Đến ngày 21/1/2025, ông Trump tiết lộ đã đọc bức thư vào tối hôm trước. Theo lời kể của ông, ông Biden khuyên người kế nhiệm hãy tận hưởng nhiệm kỳ, làm tốt công việc và nhận thức rõ tầm quan trọng của cương vị Tổng thống. “Đó là bức thư rất tốt đẹp và về cơ bản mang tính chất truyền cảm hứng. Rằng hãy tận hưởng, hãy làm tốt công việc của mình nhé. Công việc này rất quan trọng,” ông Trump nói.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với thông điệp của người tiền nhiệm: “Tôi nghĩ tôi nên cho mọi người xem bức thư. Đó là một điều tích cực đối với ông ấy khi viết nó. Tôi đánh giá cao bức thư”.

Do đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ Tổng thống không liên tiếp, ông Trump trở thành trường hợp đặc biệt khi nhận được thư từ 2 người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Joe Biden.

Theo AP, truyền thống các Tổng thống Mỹ viết thư tay và để lại trong ngăn kéo bàn làm việc tại Phòng Bầu Dục bắt đầu từ năm 1989, khi Tổng thống Ronald Reagan để lại một bức thư cho người kế nhiệm George H.W. Bush (Bush cha). Cho đến nay, những bức thư viết tay đã trở thành một phần trong nghi thức chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng, là nơi các Tổng thống gửi gắm lời chúc, lời khuyên và những chia sẻ riêng tư tới người kế nhiệm trước khi rời nhiệm sở.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden rời Nhà Trắng vào năm 2025 sau khi quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử giữa chừng vì những vấn đề sức khỏe. Sau khi rời nhiệm sở, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính đã di căn đến xương. Ngày 8/11, ông cho biết quá trình điều trị căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến số lần xuất hiện trước công chúng để quảng bá cuốn hồi ký.

Trước đó, vào mùa hè năm nay, ông Hunter Biden, con trai cựu Tổng thống, cũng cho biết tình trạng sức khỏe của cha mình đang xấu đi và khiến ông phải chịu nhiều đau đớn.

Cuốn hồi ký của ông Biden ra mắt trong bối cảnh chính trường Mỹ vừa chứng kiến một diễn biến đáng chú ý: đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi đầu tháng, qua đó để đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.