Ông Biden tiết lộ bức thư bí mật của ông Trump

Ông Biden gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 13/11/2024 sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Năm 2021, trong tuần đầu tiên nhậm chức, ông Biden từng tiết lộ với báo giới rằng người tiền nhiệm Donald Trump đã để lại cho mình một bức thư rất hào phóng tại Phòng Bầu dục. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nội dung cho đến khi công bố trong cuốn hồi ký mới Promise Me, America, dự kiến phát hành ngày 17/11.

Theo New York Times, bức thư đề ngày 20/1/2021 được đặt trong phong bì ghi dòng chữ “Gửi người thứ 46”, ngụ ý ông Biden là tổng thống thứ 46 của Mỹ. Lá thư được viết trên giấy tiêu đề Nhà Trắng và ký bằng bút dạ đen Sharpie quen thuộc của ông Trump.

Trong thư, ông Trump không chỉ trích người kế nhiệm hay phủ nhận kết quả bầu cử năm 2020. Thay vào đó, ông chia sẻ những suy ngẫm về quãng thời gian làm việc tại Nhà Trắng và bày tỏ niềm tin vào khả năng lãnh đạo của ông Biden.

“Đã có nhiều tổng thống đến rồi đi, đơn thuần điều hành đất nước với tư cách người của đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ. Phần lớn trong số họ không làm thay đổi lịch sử mà chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của nó. Điều đó sẽ không xảy ra với ông, bởi tôi biết ông yêu người dân Mỹ nhiều đến mức nào”, ông Trump viết.

Trong hồi ký, ông Biden, 83 tuổi, mô tả sự tương phản này như thể “có hai Donald Trump khác nhau”. Ông cho rằng người tiền nhiệm đã làm suy yếu nghiêm trọng nền dân chủ Mỹ và không tổ chức cuộc gặp chuyển giao quyền lực theo thông lệ trước khi rời nhiệm sở.

“Nhưng rồi ông ấy lại xuất hiện với những lời chúc tốt đẹp, bằng thứ ngôn ngữ thân tình đến mức tôi có cảm giác như đang nghe một người bạn lâu năm nói chuyện”, ông Biden viết.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Trump liên tục công kích ông Biden, gọi đối thủ là “ứng viên tệ nhất” trong lịch sử nước Mỹ, đặt nghi vấn về năng lực trí tuệ và cáo buộc ông tham nhũng. Ông cũng không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, phá vỡ thông lệ chuyển giao quyền lực.

Phản hồi về nội dung hồi ký, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung hôm 10/11 chỉ trích cựu tổng thống, cho rằng ông Biden đã không làm theo những lời khuyên của ông Trump mà còn tìm cách phá hoại đất nước và sử dụng hệ thống tư pháp để chống lại các đối thủ chính trị, theo tờ Hill.

Trong một trích đoạn hồi ký đăng trên Atlantic hôm 9/11, ông Biden cũng kể lại cuộc gặp với ông Trump sau chiến thắng của ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Theo ông Biden, người tiền nhiệm một lần nữa thể hiện thái độ thân thiện đến mức khiến ông bất ngờ.

“Ông biết đấy, Joe, nếu không có chính trị, tôi tin rằng chúng ta đã có thể trở thành bạn tốt của nhau”, ông Trump nói, theo lời kể trong sách.

Cuốn hồi ký ra mắt trong bối cảnh ông Biden vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ nội bộ đảng Dân chủ, trong đó có những bất bình về quyết định tái tranh cử năm 2024. Sau khi rời Nhà Trắng, ông còn được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt đã di căn đến xương.

Hôm 8/11, ông Biden cho biết quá trình điều trị khiến ông phải hạn chế các hoạt động xuất hiện trước công chúng để quảng bá sách.