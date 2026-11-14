Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Cuốn hồi ký mới Promise Me, America của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến phát hành vào ngày 17/11, ghi lại 4 năm ông lãnh đạo Nhà Trắng. Tuy nhiên, kế hoạch quảng bá sách của ông đã được thu hẹp do tình trạng sức khỏe, khiến Biden không thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện và sự kiện như mong muốn.

Ông Biden thu hẹp lịch quảng bá hồi ký mới vì tình trạng sức khỏe Cựu Tổng thống Mỹ cho biết sức khỏe không cho phép ông tham gia nhiều hoạt động quảng bá cuốn sách Promise Me, America như dự kiến.

Cuốn hồi ký mới Promise Me, America của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến phát hành vào ngày 17/11, ghi lại 4 năm ông lãnh đạo Nhà Trắng. Tuy nhiên, kế hoạch quảng bá sách của ông đã được thu hẹp do tình trạng sức khỏe, khiến Biden không thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện và sự kiện như mong muốn.

“Có những ngày tốt hơn những ngày khác”, ông Biden viết trên mạng xã hội hôm Chủ nhật. “Điều đó không ngăn cản được tôi, nhưng đôi khi khiến tiến độ của tôi chậm lại. Vì vậy, đáng tiếc là tôi sẽ không thể có nhiều cuộc trò chuyện về cuốn sách như kỳ vọng”.

Cuốn hồi ký mới Promise Me, America của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Biden, 83 tuổi, đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4, đã di căn đến xương. Ông được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng 5/2025, sau đó trải qua xạ trị và điều trị bằng liệu pháp hormone. Ông cũng từng điều trị các tổn thương ung thư da.

Theo một người thân cận, kế hoạch ra mắt sách đã được xây dựng có tính đến tình trạng sức khỏe của cựu tổng thống. Người này cho biết các sự kiện không bị hủy vì lý do sức khỏe.

Các chuyến quảng bá sách thường đòi hỏi tác giả dành một hoặc hai tuần cho lịch trình dày đặc, gồm phỏng vấn podcast, xuất hiện trên truyền hình và tham gia các sự kiện trực tiếp. Những hoạt động này đặc biệt quan trọng trong vài tuần đầu sau khi sách phát hành, thời điểm phần lớn doanh số được ghi nhận.

“Thực ra, việc này không khác nhiều so với một chiến dịch tranh cử. Các tác giả muốn vận động tích cực và truyền tải thông điệp của mình”, Paul Bogaards, chuyên gia quảng bá sách từng tham gia chiến dịch giới thiệu hồi ký My Life năm 2004 của cựu Tổng thống Bill Clinton, nhận xét.

Năm ngoái, Wall Street Journal đưa tin ông Biden đã bán bản quyền hồi ký cho nhà xuất bản Little, Brown & Co. thuộc Hachette với giá khoảng 10 triệu USD.

Cuốn sách trước đó của ông, Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose (2017), kể về mối quan hệ với người con trai cả Beau, từng đứng đầu danh sách sách bán chạy. CAA đại diện cho ông trong cả hai thương vụ xuất bản.

Những lần xuất hiện công khai thưa thớt

Việc thu hẹp lịch quảng bá sách diễn ra trong bối cảnh ông Biden hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời Nhà Trắng. Cựu tổng thống chủ yếu tham dự một số sự kiện của đảng Dân chủ và các hoạt động cộng đồng. Tháng trước, ông phát biểu tại một buổi gây quỹ mùa thu của đảng Dân chủ ở Philadelphia.

Đầu năm nay, ông cũng tham dự các sự kiện của đảng tại Nam Carolina, Maryland và Nam Dakota. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, ông Biden đã gọi điện chúc mừng hàng chục ứng viên Dân chủ chiến thắng, trong đó có Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, Thống đốc đắc cử Georgia Keisha Lance Bottoms và Thượng nghị sĩ đắc cử Texas James Talarico.

Hôm 10/11, ông Biden đến Ireland tham dự buổi lễ vinh danh con trai Hunter tại Đại học Trinity Dublin. Trước đó, hôm 9/11, ông cũng dự lễ khởi công một tòa nhà mới tại Đại học Delaware, trường cũ của mình.

Cuốn hồi ký mới của ông Biden cũng đề cập đến ông Trump. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn hồi ký mới, ông Biden cũng đề cập những tranh cãi xoay quanh việc công bố chẩn đoán ung thư. Ông Biden cho biết các triệu chứng đường tiết niệu khiến ông đi khám vào tháng 5/2025. Các bác sĩ sau đó phát hiện khối u ở tuyến tiền liệt và chẩn đoán ông mắc ung thư giai đoạn 4. Ông thông báo về tình trạng bệnh hai ngày sau đó và bắt đầu điều trị bằng liệu pháp hormone cùng xạ trị.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People được đăng tải hôm 11/11, ông Biden nói ung thư chưa di căn vượt quá phạm vi được xác định ban đầu. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan về tình trạng sức khỏe và cho rằng nhiều người mắc ung thư tuyến tiền liệt vẫn có thể sống thêm 10-20 năm.

Con trai ông, Hunter Biden, từng mô tả căn bệnh của cha là rất đau đớn và gây suy nhược nghiêm trọng trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8. Cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng cho biết chồng bà sẽ phải sống chung với căn bệnh này suốt đời.