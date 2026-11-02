Onew gây bất ngờ khi công bố kế hoạch trở lại với mini album mới vào tháng 2/2027

Từ ngày 30/10 đến 1/11, Onew tổ chức concert mang tên “2026 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : Q] IN SEOUL” tại Hội trường Olympic, thuộc Công viên Olympic ở Seoul (Hàn Quốc).

Đây là chuỗi concert được xây dựng nhằm tôn vinh giọng hát live của nam ca sĩ, tiếp nối các đêm diễn trước đó tại Tokyo (Nhật Bản) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất xuất hiện vào cuối buổi biểu diễn ngày 1/11, khi Onew bất ngờ trình chiếu video thông báo về sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

Đoạn video điểm lại những MV solo mà anh phát hành kể từ khi gia nhập Griffin Entertainment, đồng thời xác nhận nam ca sĩ sẽ trở lại với mini album thứ sáu vào tháng 2/2027.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên kế hoạch trở lại được hé lộ ngay trên sân khấu concert.

Ảnh: Allkpop

Trong ba đêm diễn, Onew mang đến chương trình âm nhạc đa dạng với sự đồng hành của ban nhạc live. Nam ca sĩ liên tục di chuyển giữa sân khấu chính và sân khấu mở rộng, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh và các màn trình diễn đặc biệt. Đáp lại, người hâm mộ tạo nên bầu không khí sôi động bằng những màn hát theo và sự kiện cổ vũ được chuẩn bị riêng.

Mở màn concert bằng phiên bản rock của “TOUGH LOVE”, ca khúc chủ đề trong mini album thứ năm, Onew tiếp tục khuấy động khán phòng với “Flex on me” và ca khúc tiếng Nhật “Lily”. Sau đó, anh chuyển sang những giai điệu giàu cảm xúc qua “On the way” và “Rain On Me”.

Kết hợp cùng các vũ công, nam ca sĩ còn trình diễn loạt ca khúc solo quen thuộc như “DICE”, “Conversation” và “Tic Tac Toe”. Ở phần tiếp theo, Onew tập trung phô diễn kỹ thuật thanh nhạc với những bản nhạc như “Focus”, “Caffeine”, “Lie”, “O (Circle)” và “Winner”. Anh khép lại chương trình bằng hai ca khúc “ANIMALS” và “TOUGH LOVE”, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đặc biệt, trong đêm diễn cuối cùng, nữ ca sĩ Yuju xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Cả hai cùng thể hiện trực tiếp ca khúc song ca “Mind Games”, sau đó tiếp tục mang đến một màn trình diễn kết hợp với ca khúc solo của Yuju.

Nguồn: GRIFFIN Entertainment

Sau khi concert khép lại, Onew gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã đồng hành và tiếp thêm năng lượng cho anh trong suốt ba ngày biểu diễn. Nam ca sĩ chia sẻ: “Sự ủng hộ của các bạn đã tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng to lớn trong ba ngày qua. Trong quá trình chuẩn bị cho concert, tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều về việc các bạn mong muốn được thưởng thức sân khấu như thế nào. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng người hâm mộ chính là câu trả lời”.

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn khi có cơ hội mang đến một chương trình ý nghĩa: “Chân thành cảm ơn các bạn đã cho phép tôi thực hiện buổi concert hạnh phúc nhất thế giới”.

Thông báo về mini album thứ sáu khép lại ba đêm concert tại Seoul, đồng thời mở ra sự chờ đợi cho chặng đường âm nhạc tiếp theo của Onew. Với màn trở lại dự kiến vào tháng 2/2027, nam ca sĩ hứa hẹn tiếp tục mang đến những màu sắc mới sau hành trình hoạt động solo tại Griffin Entertainment.