OnePlus và OPPO triển khai cập nhật ColorOS 17 sớm hơn dự kiến cho nhiều dòng máy cao cấp

Hãng công nghệ OnePlus và OPPO đã chính thức bắt đầu lộ trình phát hành bản cập nhật ColorOS 17 dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 17 sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Theo lịch trình công bố trước đó, phiên bản phần mềm mới dự kiến xuất xưởng vào ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực tế giúp người dùng các thiết bị cao cấp có cơ hội tiếp cận sớm những cải tiến hệ thống và tính năng mới nhất.

Lộ trình nâng cấp ColorOS 17 ổn định trên OnePlus 15

Thông tin xác nhận trên diễn đàn cộng đồng cho thấy mẫu flagship OnePlus 15 đã bắt đầu tiếp nhận gói cập nhật ColorOS 17 phiên bản chính thức. Đợt phát hành đầu tiên được ghi nhận tại thị trường Ấn Độ với mã bản dựng firmware cụ thể là CPH2745_17.0.0.102(EX01).

Nhiều điện thoại OPPO và OnePlus bắt đầu được cập nhật ColorOS 17

Dung lượng tải về của ColorOS 17 có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào trạng thái phần mềm trước đó của máy. Cụ thể, người dùng đang tham gia chương trình thử nghiệm Beta chỉ cần tải gói vá dung lượng khoảng 540MB. Trong khi đó, người dùng nâng cấp trực tiếp từ phiên bản ổn định tiền nhiệm sẽ tiếp nhận gói cài đặt hoàn chỉnh có kích thước hơn 3.5GB.

Mở rộng hệ điều hành mới trên dòng OPPO Find X9 và Find N6

Song song với thiết bị của OnePlus, thương hiệu OPPO cũng đồng loạt triển khai đợt cập nhật ColorOS 17 cho hàng loạt thiết bị cao cấp. Danh sách các mẫu smartphone ghi nhận cập nhật đợt này gồm:

OPPO Find X9

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9 Ultra

OPPO Find X9s

OPPO Find N6

Ở giai đoạn mở màn, bản cập nhật được phân phối theo khu vực địa lý cụ thể trước khi triển khai rộng rãi toàn cầu. Mẫu điện thoại màn hình gập OPPO Find N6 được ghi nhận nâng cấp đầu tiên tại thị trường Thái Lan. Trong khi đó, các biến thể thuộc dòng OPPO Find X9 Series đang được cung cấp đồng thời tại các thị trường Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Tương tự quy trình từ OnePlus, người dùng thiết bị OPPO trong chương trình thử nghiệm ColorOS 17 Beta sẽ nhận gói cập nhật dung lượng khoảng 500MB, còn người dùng phổ thông cần tải xuống tệp dữ liệu đầy đủ khoảng 3.5GB.

Nền tảng phần cứng đón đầu ColorOS 17: Cấu hình OPPO Find X9 Ultra

Bên cạnh việc phát triển phần mềm, thế hệ phần cứng mới đi kèm ColorOS 17 mang lại năng lực xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ đa nhiệm và kết nối cao cấp. Bảng thông số kỹ thuật dưới đây tổng hợp các đặc tính phần cứng nổi bật trên mẫu máy đầu bảng OPPO Find X9 Ultra:

Hướng dẫn kiểm tra cập nhật và bước đi tiếp theo của Realme

Người dùng thiết bị tương thích có thể chủ động kiểm tra bản nâng cấp ColorOS 17 thông qua giao diện thiết lập của máy. Thao tác thực hiện tuần tự bằng cách truy cập Cài đặt > Hệ thống & Cập nhật > Cập nhật phần mềm. Đối với thiết bị chưa nhận được gói OTA tự động, người dùng có thể tham gia thông qua Release Candidate Program bằng cách chọn mục Cập nhật phần mềm, mở Chương trình Beta và xác nhận Cập nhật ngay.

ColorOS 17 mang đến nhiều thay đổi ấn tượng

Đáng chú ý, sau đợt phát hành cho OnePlus và OPPO, thương hiệu Realme dự kiến sẽ là cái tên tiếp theo tiếp nhận nền tảng ColorOS 17 trên các dòng máy được chỉ định trong thời gian tới.