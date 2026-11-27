OnePlus Nord N7 Pro vừa bị rò rỉ thông số kỹ thuật, với chip MediaTek Dimensity 7100 và viên pin dung lượng 9.000 mAh. Theo nguồn tin, mẫu máy này dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Đây được cho là phiên bản kế nhiệm của dòng N6 series, vốn đã có mặt tại thị trường Ấn Độ.

Toàn bộ thông tin dưới đây chưa được OnePlus xác nhận chính thức, nên người dùng cần xem là dữ liệu tham khảo cho đến khi hãng công bố sản phẩm.

Mặt lưng đen bóng và cụm camera vuông: những gì hình ảnh kết xuất cho thấy

Dựa trên hình ảnh kết xuất từ nguồn tin 91Mobiles, OnePlus Nord N7 Pro có mặt lưng đen bóng cùng các góc máy bo tròn mềm mại. Khung viền được vát phẳng, mang lại cảm giác cầm nắm hiện đại và chắc chắn.

Thiết kế mặt lưng bo tròn của OnePlus Nord N7 Pro

Điểm nhấn nổi bật nhất là cụm camera hình vuông lồi, tông màu sáng tương phản, đặt ở góc trái. Bên trong module có bốn phần khoét tròn sắp xếp theo bố cục 2x2. Tuy nhiên, số lượng ống kính thực tế chưa được xác nhận, vì một số vị trí có thể chỉ là cảm biến hoặc đèn flash.

Nguồn tin cũng lưu ý rằng cái tên OnePlus Nord N7 Pro xuất phát từ mẫu thử nghiệm. Vì vậy, máy có thể ra mắt với tên rút gọn là OnePlus N7 Pro.

Dimensity 7100 và pin 9.000 mAh: cấu hình hướng đến thời lượng sử dụng

Về hiệu năng, OnePlus Nord N7 Pro được kỳ vọng dùng vi xử lý Dimensity 7100 của MediaTek. Theo nguồn tin, con chip này hứa hẹn xử lý mượt các tác vụ hằng ngày, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Các thông số rò rỉ khác cho thấy máy tập trung vào trải nghiệm giải trí và thời gian sử dụng:

Viên pin 9.000 mAh có ý nghĩa gì với người dùng?

Dung lượng 9.000 mAh là con số vượt trội so với mặt bằng chung của smartphone hiện nay. Theo nguồn tin, mức pin này có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày liên tục. Đây cũng là bước nâng cấp lớn so với các thế hệ tiền nhiệm, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên pin bền bỉ.

Tuy vậy, nguồn tin chưa đề cập công suất sạc, trọng lượng hay độ dày thân máy. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm thực tế của một chiếc điện thoại pin lớn.

Những điểm còn bỏ ngỏ trước ngày ra mắt

Hiện chưa rõ số lượng camera, độ phân giải màn hình, dung lượng RAM và bộ nhớ, cũng như mức giá của OnePlus Nord N7 Pro. Tên gọi cuối cùng cũng có thể thay đổi so với mẫu thử nghiệm.

Thông tin trong bài được tổng hợp từ The Tech Outlook và hình ảnh kết xuất của 91Mobiles. Người dùng nên chờ công bố chính thức từ OnePlus để có thông số đầy đủ và chính xác.