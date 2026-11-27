OnePlus Nord N7 Pro vừa xuất hiện qua thông tin rò rỉ với chip MediaTek Dimensity 7100, màn hình tần số quét 120Hz và viên pin 9.000 mAh. Mẫu máy dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027, theo nguồn tin The Tech Outlook.

Tiếp nối thành công của dòng N6 tại thị trường Ấn Độ, OnePlus được cho là đang chuẩn bị phiên bản kế nhiệm với nhiều nâng cấp về cấu hình. Các thông tin dưới đây đều là rò rỉ, chưa được hãng xác nhận chính thức.

Hình ảnh kết xuất hé lộ ngoại hình của OnePlus Nord N7 Pro

Dựa trên hình ảnh kết xuất từ nguồn tin 91Mobiles, OnePlus Nord N7 Pro có mặt lưng đen bóng và các góc máy bo tròn mềm mại. Khung viền được vát phẳng, tạo cảm giác hiện đại và chắc chắn khi cầm nắm.

Thiết kế mặt lưng bo tròn của OnePlus Nord N7 Pro

Điểm nhấn nổi bật nhất là cụm camera hình vuông lồi, có tông màu sáng tương phản, đặt ở góc trái. Bên trong module là bốn phần khoét tròn bố trí theo dạng 2x2. Tuy nhiên, số lượng ống kính thực tế trên máy chưa được xác nhận.

Nguồn tin cũng lưu ý tên gọi OnePlus Nord N7 Pro xuất phát từ mẫu thử nghiệm. Vì vậy, khi ra mắt máy có thể mang tên rút gọn là OnePlus N7 Pro.

Dimensity 7100 và pin 9.000 mAh: trọng tâm nâng cấp của dòng Nord

Về hiệu năng, OnePlus Nord N7 Pro được kỳ vọng dùng vi xử lý Dimensity 7100 của MediaTek. Theo nguồn tin, con chip này hứa hẹn xử lý mượt các tác vụ hằng ngày, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Bên cạnh vi xử lý, các thông số rò rỉ khác cho thấy hãng tập trung vào trải nghiệm giải trí và thời lượng sử dụng:

Viên pin 9.000 mAh có ý nghĩa gì với người dùng?

Dung lượng 9.000 mAh được nguồn tin đánh giá là vượt trội so với mặt bằng chung. Với viên pin này, máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày liên tục.

Đây là bước nâng cấp lớn so với các thế hệ tiền nhiệm, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin bền bỉ. Màn hình 120Hz cũng giúp thao tác vuốt chạm mượt hơn trong tầm giá.

Những điểm còn bỏ ngỏ

Nhiều thông tin quan trọng vẫn chưa có, gồm số lượng camera, tốc độ sạc, giá bán và các thị trường phát hành. Tên thương mại cuối cùng của máy cũng có thể thay đổi so với tên mẫu thử nghiệm.

Người dùng nên xem các thông số trên là thông tin tham khảo cho đến khi OnePlus công bố chính thức, dự kiến vào đầu năm 2027.