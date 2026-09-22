OnePlus N6 Lite ra mắt với pin khủng 7000mAh và màn hình 120Hz giá khoảng 4.6 triệu đồng

Hãng công nghệ OnePlus vừa mở rộng danh mục sản phẩm dòng N6 tại thị trường Ấn Độ với sự xuất hiện của OnePlus N6 Lite. Đây là thiết bị 4G hướng tới phân khúc phổ thông, gia nhập cùng các phiên bản OnePlus N6 và N6x trước đó, tập trung giải quyết nhu cầu về thời lượng sử dụng dài lâu và trải nghiệm hiển thị mượt mà với mức ngân sách tiết kiệm.

OnePlus N6 Lite ra mắt

Thời lượng pin 7000mAh kết hợp cấu hình phục vụ nhu cầu cơ bản

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên OnePlus N6 Lite nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7000mAh. Mức dung lượng lớn này cho phép người dùng duy trì liên lạc và xử lý các tác vụ làm việc, giải trí xuyên suốt nhiều ngày mà không lo cạn năng lượng giữa chừng. Máy tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 15W, đồng thời hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất 5W để biến điện thoại thành nguồn cấp điện dự phòng cho các phụ kiện khác khi cần thiết.

Các tính năng chính của điện thoại

Về khả năng hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình LCD kích thước 6.75 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh đạt độ phản hồi nhanh nhạy. Độ sáng tối đa của tấm nền đạt 900 nits ở chế độ sáng cao, hỗ trợ quan sát nội dung rõ nét hơn trong môi trường ngoài trời. Sức mạnh bên trong máy đến từ vi xử lý Unisoc T7250, kết hợp cùng bộ nhớ RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ 64GB, có hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Khả năng chống chịu MIL-STD-810H và hệ thống kết nối

Bên cạnh thời lượng pin ấn tượng, OnePlus N6 Lite được hoàn thiện với độ bền cao khi đạt chuẩn kháng bụi nước IP64 và chứng nhận độ bền quân đội MIL-STD-810H. Thiết kế này giúp thiết bị chống chịu tốt hơn trước các va đập cơ học thông thường cũng như tác động của môi trường khắc nghiệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về trang bị quang học, máy sở hữu camera đơn ở mặt sau với cảm biến OmniVision OV13B10 độ phân giải 13MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh tài liệu và ghi lại khoảnh khắc đời thường. Phía trước là camera selfie 5MP phục vụ cuộc gọi video và chụp ảnh chân dung. Về bảo mật và tiện ích, sản phẩm trang bị cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên, cổng sạc USB Type-C, jack cắm tai nghe 3.5mm truyền thống cùng các kết nối thiết yếu gồm hai SIM 4G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2 và định vị GPS.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán chính thức

OnePlus N6 Lite sở hữu thân máy dày 8.95mm cùng trọng lượng 215 gram, mức cân nặng hợp lý đối với một thiết bị mang viên pin 7000mAh. Thiết bị đem lại hai tùy chọn màu sắc là Đen Midnight và Xanh Neo Green.

Tại thị trường Ấn Độ, OnePlus N6 Lite được định giá 16,999 INR (khoảng 4.6 triệu đồng) cho phiên bản cấu hình duy nhất 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Với mức giá cạnh tranh kết hợp cùng viên pin lớn và màn hình tần số quét cao, thiết bị tạo thêm sự lựa chọn đáng chú ý cho người dùng cần một chiếc máy thực dụng để phục vụ công việc dài ngày.