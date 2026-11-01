One UI trên Galaxy: Cách thu hồi hàng chục GB bộ nhớ khi điện thoại Samsung không có thẻ microSD

Người dùng điện thoại Samsung Galaxy có thể giải phóng hàng chục GB dung lượng nhờ các công cụ phân loại tệp rác và dữ liệu sao lưu ẩn có sẵn trên One UI, không cần cài thêm ứng dụng bên thứ ba. Giải pháp này đáng chú ý khi nhiều smartphone hiện đại, trong đó có thế hệ Galaxy S26, dần bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD.

Khi bộ nhớ trong là cố định, đặc biệt ở các phiên bản tiêu chuẩn như 128GB, dung lượng trống trở thành mối lo thường trực. Thay vì phụ thuộc vào công cụ dọn rác của bên thứ ba, giao diện One UI đã tích hợp hệ thống lọc và phân loại dữ liệu để người dùng chủ động thu hồi dung lượng.

Vì sao menu lưu trữ của Galaxy khác với Android thông thường?

Đa số menu quản lý bộ nhớ trên Android thông thường chỉ dừng ở việc hiển thị tỷ lệ dung lượng bị ứng dụng, hình ảnh, video hay tài liệu chiếm dụng. Trên điện thoại Galaxy, người dùng vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Lưu trữ (Settings > Device care > Storage) sẽ thấy các đề xuất dọn dẹp trực quan hơn.

Hệ thống tự động gom ba khu vực chiếm nhiều dung lượng nhất lên trên cùng:

Tệp lớn (Large files)

Tệp trùng lặp (Duplicate files)

Thùng rác (Recycle bin)

Người dùng nhấn vào từng mục để xem danh sách tệp cụ thể, sau đó chọn xóa những tệp không còn nhu cầu sử dụng.

Danh mục phân loại chi tiết: từ tệp APK đến dữ liệu ứng dụng cũ

Kéo xuống sâu hơn, One UI tiếp tục chia nhỏ dữ liệu thành nhiều nhóm: tệp phương tiện cũ (old media files), tệp cài đặt APK (installation files), tệp tải về (downloads), tệp nén (compressed files), ứng dụng không dùng đến và dữ liệu ứng dụng cũ.

Mỗi mục đều kèm mô tả ngắn gọn về nguồn gốc tệp. Cách trình bày này tương tự tab Dọn dẹp (Clean) trên ứng dụng Files by Google, nhưng được tích hợp sâu vào hệ thống.

Việc rà soát định kỳ các mục này có thể giải phóng ngay khoảng 10-12GB mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng hay tài liệu quan trọng đang hoạt động.

Có thể lấy lại hàng chục GB dung lượng trên điện thoại Samsung mà không cần ứng dụng thứ ba. Ảnh: MUO

Nhóm Tệp khác: nơi dữ liệu thừa thường bị bỏ quên

Bên cạnh các đề xuất bề nổi, khu vực Tệp khác (Other files) nằm sâu trong bảng phân tích bộ nhớ là nơi tích tụ lượng lớn dữ liệu mà người dùng hay bỏ quên. Nhóm này gồm ba loại chính.

Theo nguồn tin, việc dọn sạch nhóm Tệp khác có thể giải phóng thêm 10-15GB, tùy thời gian sử dụng thiết bị và tần suất chỉnh sửa ảnh, video của người dùng.

Lưu trữ ứng dụng và xóa bộ nhớ đệm: hai bước bổ sung

Để dọn dẹp nhiều hơn, người dùng có thể tận dụng tính năng Lưu trữ ứng dụng (App Archiving) sẵn có trên nền tảng Android. Tính năng này cho phép gỡ bộ cài chính của những ứng dụng ít dùng để thu hồi phần lớn dung lượng, nhưng vẫn giữ toàn bộ dữ liệu đăng nhập và biểu tượng trên màn hình chính.

Song song đó, việc chủ động xóa bộ nhớ đệm của các ứng dụng ngốn tài nguyên như mạng xã hội hay trình duyệt web là biện pháp an toàn, giúp thiết bị duy trì trạng thái vận hành mượt mà.

Lưu ý khi dọn dẹp

Có hai điểm cần cân nhắc trước khi xóa. Thứ nhất, xóa bản sao lưu trước khi chỉnh sửa đồng nghĩa với việc không thể hoàn tác để lấy lại ảnh hoặc video gốc. Thứ hai, với tệp đang chờ xử lý, One UI không hỗ trợ xóa nhanh nên người dùng phải thao tác thủ công qua ứng dụng quản lý tệp.

Nhìn chung, việc rà soát định kỳ cả danh mục đề xuất lẫn nhóm Tệp khác là cách thực tế để duy trì dung lượng trống trên các máy Galaxy không có thẻ microSD, mà không cần phần mềm bổ sung.