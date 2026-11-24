Samsung sẽ xử lý lỗi hiển thị ngày tháng trên thanh trạng thái bằng bản cập nhật One UI 9.5. Sự cố này xuất hiện sau bản cập nhật QuickStar và khiến người dùng Galaxy thích tùy biến giao diện gặp nhiều bất tiện. Hãng đã xác nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới người dùng.

Ngày tháng trên thanh trạng thái gặp lỗi gì sau bản cập nhật QuickStar?

Theo nguồn tin từ Sammy Fans, vấn đề bắt đầu xuất hiện sau khi người dùng cài bản cập nhật QuickStar gần đây. Trước đó, ngày tháng hiển thị gọn gàng theo định dạng cơ bản và không chiếm nhiều không gian trên thanh trạng thái.

Lỗi hiển thị thanh trạng thái trên điện thoại Samsung

Cụ thể, lỗi mang đến hai bất tiện chính trong quá trình cá nhân hóa giao diện:

Sai lệch vị trí: phần ngày tháng bất ngờ bị đẩy lên cao thay vì căn giữa như thông thường, khiến tổng thể màn hình mất cân đối.

Kẹt tùy chọn: khi đã thêm thứ trong tuần vào định dạng hiển thị, hệ thống hiện không cho phép xóa chi tiết này.

Cả hai lỗi đều ảnh hưởng trực tiếp tới nhóm người dùng hay chỉnh sửa thanh trạng thái. Với nhóm này, bố cục và mức độ gọn gàng của thanh trạng thái là yếu tố quan trọng khi tùy biến giao diện.

Vì sao Samsung chọn One UI 9.5 thay vì một bản vá riêng lẻ?

Sau khi người dùng phản ánh, một quản trị viên trên diễn đàn Samsung Community đã xác nhận sự cố và xin lỗi. Vị đại diện này khẳng định lỗi sẽ được xử lý thông qua phiên bản phần mềm mới.

Quá trình sửa lỗi đòi hỏi can thiệp sâu vào phần mềm hệ thống. Vì vậy, người dùng cần chờ bản nâng cấp lớn thay vì một bản vá độc lập. Cách làm này cho thấy hãng ưu tiên tính ổn định lâu dài hơn là một giải pháp tạm thời.

Beta One UI 9.5 đã mở đăng ký ở đâu, khi nào bản chính thức ra mắt?

Hiện Samsung chưa công bố thời điểm phát hành chính thức của One UI 9.5. Tuy nhiên, chương trình thử nghiệm beta đã được khởi động.

Chương trình thử nghiệm One UI 9.5 beta của Samsung

Người dùng dòng Galaxy S26 tại sáu thị trường gồm Ấn Độ, Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan và Hàn Quốc đã có thể đăng ký trải nghiệm trước giao diện mới.

Có thể thấy, One UI 9.5 được kỳ vọng đưa khả năng tùy biến thanh trạng thái trở lại trạng thái hoàn thiện ban đầu. Người dùng các thiết bị tương thích như Galaxy S26 có thể theo dõi thêm lịch trình triển khai bản cập nhật trong thời gian tới.