Samsung đang phát triển trên One UI 9.5 một tính năng cho phép hiển thị mã IMEI ngay trên màn hình khóa. Khi điện thoại Galaxy thất lạc được thu hồi, cơ quan chức năng có thể xác minh quyền sở hữu mà không cần mở khóa máy. Theo Android Authority, tính năng này được phát hiện trong mã nguồn của bản thử nghiệm và chưa phát hành chính thức.

Nâng cấp tập trung vào việc hiển thị mã số phần cứng của thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh khi xảy ra rủi ro mất máy.

Ghim IMEI vào menu cuộc gọi khẩn cấp: tính năng hoạt động ra sao?

Trong các đoạn mã rò rỉ từ One UI 9.5, tính năng được các chuyên gia phát hiện dưới tên gọi "Định danh thiết bị trên màn hình khóa". Khi được kích hoạt, hệ thống cho phép người dùng ghim trực tiếp mã IMEI vào menu cuộc gọi khẩn cấp mà không cần mở khóa điện thoại.

Samsung đã bắt đầu tung chương trình thử nghiệm One UI 9.5 cho điện thoại Galaxy tương thích

Trước đó, Google đã triển khai cơ chế bảo vệ chống trộm tương tự cho các thiết bị của hãng vào tháng 9 vừa qua, dựa trên nền tảng ứng dụng Personal Safety. Samsung lại chọn hướng đi khác. Hãng vẫn hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản của Google nhưng không cài đặt sẵn ứng dụng Personal Safety trên điện thoại Galaxy.

Do đó, việc tự phát triển một giải pháp độc lập, tích hợp sâu vào hệ điều hành, được kỳ vọng giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hơn.

Danh mục "Khôi phục điện thoại thất lạc" và vai trò của thông tin thụ động

Theo dữ liệu phân tích mã nguồn, cài đặt mới dự kiến được xếp vào một danh mục riêng mang tên "Khôi phục điện thoại thất lạc". Mục đích chính là cung cấp thông tin liên lạc thụ động. Đoạn mô tả đi kèm trong mã nguồn nêu rõ: "Hiển thị IMEI trong menu cuộc gọi khẩn cấp trên màn hình khóa để cơ quan chức năng có thể xác định bạn là chủ sở hữu nếu điện thoại được thu hồi".

Giao diện hiển thị mã IMEI trên smartphone Samsung

Đáng chú ý, tính năng này hoạt động độc lập với các phương thức tra cứu mã số truyền thống. Người dùng không thể trực tiếp định vị máy thông qua mã số này. Tuy nhiên, nó đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các dữ kiện khi thiết bị được bàn giao cho cảnh sát.

Ba lợi ích thực tế khi máy được bàn giao cho cơ quan chức năng

Đối chiếu dữ liệu: cơ quan chức năng có thể tra cứu mã số hiển thị trên màn hình khóa với cơ sở dữ liệu các thiết bị đã được báo cáo mất cắp để tìm ra sự trùng khớp.

Phối hợp nhà mạng: cảnh sát có thể làm việc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để truy xuất tài khoản người dùng gắn liền với IMEI đó.

Xác minh nhanh chóng: không bị cản trở bởi mật khẩu, nhà chức trách có ngay manh mối quan trọng để liên hệ và hoàn trả điện thoại Galaxy cho chủ nhân hợp pháp.

Khi nào người dùng có thể sử dụng?

Dù dấu vết đã xuất hiện rõ trong mã nguồn One UI 9.5, tính năng này hiện chưa khả dụng trên các thiết bị đang chạy One UI 9, điển hình như dòng Galaxy S25. Quá trình thử nghiệm phần mềm vẫn diễn ra nội bộ.

Việc phát hiện thông qua phương pháp phân tích tệp APK đồng nghĩa đây là những đoạn mã đang trong quá trình hoàn thiện. Không loại trừ khả năng Samsung tiếp tục tinh chỉnh, hoặc thậm chí tạm hoãn tính năng này trong các bản phát hành công khai sắp tới.

Nhìn chung, sự xuất hiện của công cụ nhận diện phần cứng trên One UI 9.5 cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc xây dựng hệ sinh thái chống trộm toàn diện. Nếu được chính thức áp dụng, đây sẽ là cơ chế hữu ích giúp bảo vệ tài sản của người dùng Galaxy.