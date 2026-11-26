Samsung được cho là sẽ khắc phục lỗi tụt pin và hao hụt chỉ số sức khỏe pin xuất hiện từ One UI 9.0 bằng bản cập nhật One UI 9.5. Thông tin này đến từ phản hồi của một quản trị viên diễn đàn Samsung Members tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo Gizmochina. Hiện chưa có thông cáo chính thức từ hãng.

Sau nhiều phản ánh về tình trạng hao hụt năng lượng, người dùng Galaxy đã nhận được tín hiệu tích cực đầu tiên. Tuy vậy, lộ trình phát hành vẫn cần thêm thời gian để được xác nhận.

Vì sao One UI 9.0 khiến người dùng Galaxy lo lắng về pin?

One UI 9.0 dựa trên nền tảng Android 17 và được thiết kế để mang lại nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, nhiều người dùng báo cáo tình trạng tụt pin nghiêm trọng sau khi cập nhật. Các dòng máy cao cấp như Galaxy S24 Ultra và Galaxy S25 Ultra được nhắc đến nhiều trong các phản ánh này.

One UI 9.5 đang được thử nghiệm trên dòng Galaxy S26

Dù Samsung đã tung ra một số bản vá nhỏ giọt sau đó, tình trạng này vẫn không được cải thiện. Một số báo cáo còn chỉ ra rằng chỉ số tình trạng pin giảm nhanh bất thường. Điều này dấy lên hai khả năng: phần mềm tính toán sai, hoặc phần mềm thực sự gây giảm tuổi thọ linh kiện. Nguồn tin chưa làm rõ khả năng nào là đúng.

One UI 9.5 sẽ xử lý vấn đề này ra sao?

Theo quản trị viên diễn đàn Samsung Members tại Thổ Nhĩ Kỳ, tình trạng hao hụt năng lượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ thông qua bản cập nhật One UI 9.5 sắp tới. Nguồn tin không nêu chi tiết kỹ thuật về cách hãng sửa lỗi.

Thông báo sửa lỗi pin trên giao diện One UI 9.5

Dù chưa có thông cáo báo chí rộng rãi, phản hồi từ bộ phận hỗ trợ cho thấy Samsung đã nắm bắt được sự cố. Động thái này mang lại hy vọng khôi phục thời lượng pin ổn định vốn có của các dòng điện thoại Galaxy.

Khi nào người dùng Galaxy nhận được bản vá?

Hiện One UI 9.5 đang được thử nghiệm beta trên dòng Galaxy S26. Bản phát hành chính thức dự kiến ra mắt cùng thế hệ Galaxy S27 vào năm sau. Với người dùng Galaxy S25 Ultra hoặc các thiết bị cũ hơn, chương trình beta có thể bắt đầu vào những tháng đầu năm 2027.

One UI 9.5 có thể được phát hành cùng dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

Điều này đồng nghĩa người dùng máy đời cũ sẽ phải chờ thêm một thời gian để nhận bản vá lỗi chính thức.

Cần lưu ý gì về độ tin cậy của thông tin?

Thông tin hiện chỉ xuất phát từ phản hồi của một quản trị viên diễn đàn, chưa phải thông báo chính thức của Samsung. Vì vậy, chi tiết về lộ trình cập nhật One UI 9.5 vẫn cần chờ hãng xác nhận.

Nhìn chung, việc Samsung ghi nhận sự cố là tín hiệu đáng chú ý cho cộng đồng người dùng Galaxy. Dù thời gian chờ có thể kéo dài thêm vài tháng, One UI 9.5 được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán năng lượng đang tồn đọng trên các thiết bị của hãng.