Bản cập nhật One UI 9.5 beta vừa để lộ thông số kỹ thuật của hai thiết bị âm thanh chưa ra mắt của Samsung là tai nghe trùm đầu Galaxy Studio và tai nghe không dây thể thao Galaxy Buds Active. Theo SammyFans, Galaxy Studio có pin 870mAh và nhiều tính năng cao cấp, còn Galaxy Buds Active có chuẩn kháng nước bụi IP68 cùng thiết kế móc tai chuyên dụng.

Các thông tin này được trích xuất từ dữ liệu phần mềm, chưa phải công bố chính thức từ hãng. Dù vậy, chúng cho thấy hướng đi của Samsung trong việc mở rộng hệ sinh thái âm thanh ở cả phân khúc cao cấp lẫn thể thao.

Galaxy Studio: tai nghe over-ear nhắm tới Sony và Bose

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy Studio được định vị là dòng tai nghe over-ear cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Sony và Bose. Thiết bị được cho là tích hợp công nghệ chống ồn chủ động (ANC), chế độ âm thanh xung quanh và hệ thống âm thanh không gian 360 độ có hỗ trợ theo dõi chuyển động đầu.

Hình ảnh rò rỉ thiết kế tai nghe Samsung Galaxy Studio

Viên pin 870mAh và lựa chọn kết nối có dây

Điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy Studio là viên pin dung lượng 870mAh, với mức danh định 850mAh. Thời lượng sử dụng thực tế chưa được công bố, nhưng mức dung lượng này hứa hẹn đáp ứng nhu cầu nghe nhạc trong nhiều ngày.

Bên cạnh kết nối không dây, tai nghe vẫn hỗ trợ kết nối có dây qua cổng USB-C và giắc cắm 3.5mm truyền thống. Lựa chọn này hữu ích khi người dùng cần độ trễ thấp để chơi game hoặc xem phim.

Điều khiển lai và các tính năng thông minh

Về thao tác, Galaxy Studio được trang bị cả phím vật lý lẫn cảm ứng. Người dùng có thể tinh chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi hoặc kích hoạt trợ lý ảo nhanh chóng.

Tính năng nhận diện đeo cũng xuất hiện, giúp thiết bị tự động tạm dừng nhạc khi tháo tai nghe và phát tiếp khi đeo lại. Ngoài ra, tai nghe còn hỗ trợ:

Kết nối đa điểm

Chế độ chơi game chuyên dụng

Bộ chỉnh âm Equalizer

Công nghệ chia sẻ âm thanh Auracast

Galaxy Buds Active: thiết kế cho người vận động

Khác với dòng over-ear, Galaxy Buds Active hướng tới người đam mê thể thao. Dữ liệu từ One UI 9.5 cho thấy sản phẩm có phần móc tai chuyên dụng, giúp cố định chắc chắn hơn trên vành tai khi tập luyện cường độ cao.

Thiết kế thể thao của tai nghe không dây Galaxy Buds Active

Để tăng độ bền, thiết bị đạt chuẩn kháng nước bụi IP68. Nhờ vậy, tai nghe có thể hoạt động an toàn trong nhiều điều kiện thời tiết hoặc khi người dùng đổ nhiều mồ hôi.

Âm thanh UHQ 96kHz và một điểm trừ nhỏ

Về âm thanh, Galaxy Buds Active vẫn duy trì các tính năng cao cấp như chống ồn chủ động (ANC) và âm thanh 360 độ. Đáng chú ý, sản phẩm còn hỗ trợ chuẩn âm thanh UHQ lên đến 96kHz trên các thiết bị tương thích.

Tuy nhiên, thiết bị có thể không hỗ trợ tự động dừng nhạc khi người dùng tháo tai nghe. Đây là điểm trừ nhỏ so với Galaxy Studio, vốn có nhận diện đeo.

Đặt hai thiết bị cạnh nhau

Hệ sinh thái âm thanh của Samsung đang mở rộng

Sự xuất hiện của hai thiết bị trong mã nguồn phần mềm cho thấy Samsung đang đa dạng hóa danh mục âm thanh, từ tai nghe trùm đầu cao cấp đến tai nghe thể thao. Thời điểm ra mắt và giá bán chưa được công bố. Người dùng có thể kỳ vọng các sản phẩm này sớm được giới thiệu trong những sự kiện công nghệ sắp tới.