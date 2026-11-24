Ngày 18/11/2026, Samsung chính thức khởi động chương trình thử nghiệm One UI 9.5 với tính năng Khóa ứng dụng (App Lock) bằng sinh trắc học. Song song đó, bản cập nhật One UI 9 xây dựng trên Android 17 đang được triển khai cho nhiều dòng máy đời cũ, từ flagship năm 2023 đến phân khúc tầm trung.

Việt Nam chưa nằm trong danh sách thị trường thử nghiệm One UI 9.5 đợt đầu, và Samsung cũng chưa công bố lịch cập nhật One UI 9 cho từng dòng máy tại đây.

One UI 9.5 beta: ai được thử nghiệm và khi nào ra bản chính thức?

Trong đợt đầu, One UI 9.5 beta được mở qua ứng dụng Samsung Members và chỉ dành cho bộ ba Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Sáu thị trường tham gia gồm Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh và Mỹ.

Theo giới truyền thông công nghệ quốc tế, phiên bản chính thức nhiều khả năng ra mắt cùng dòng Galaxy S27 vào quý 1/2027. Chương trình beta sẽ sớm mở rộng sang thiết bị khác, nhưng Samsung chưa tiết lộ danh sách cụ thể.

Khóa ứng dụng: bảo mật riêng cho từng ứng dụng nhạy cảm

Khóa ứng dụng là điểm đáng chú ý nhất của One UI 9.5. Người dùng có thể thiết lập bảo mật độc lập cho các ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng, tin nhắn hoặc thư viện ảnh. Việc mở khóa được thực hiện bằng vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc mật khẩu màn hình.

Hệ thống cũng tự động ẩn toàn bộ nội dung thông báo và tiện ích (widget) của các ứng dụng đã khóa. Nhờ vậy, thông tin cá nhân không bị lộ khi người khác cầm điện thoại.

Camera, sức khỏe và hỗ trợ tiếp cận được tinh chỉnh

Ngoài bảo mật, giao diện camera mặc định trực quan hơn khi thanh zoom và các nút điều khiển nằm chung một màn hình, giúp giảm thao tác qua nhiều lớp menu. Hai chế độ Pro và Pro Video cho phép tùy biến và lưu sẵn các thiết lập cho từng bối cảnh chụp.

Trên ứng dụng Samsung Health, hãng bổ sung công cụ Mindful Note để ghi nhật ký cảm xúc tự do hoặc theo gợi ý. Mục Thuốc cho phép theo dõi lịch uống thuốc kê đơn, vitamin và thực phẩm bổ sung. Samsung lưu ý tính năng quản lý thuốc chỉ khả dụng tại một số thị trường và không đóng vai trò đưa ra lời khuyên y tế.

Về hỗ trợ tiếp cận, One UI 9.5 thêm phím tắt nổi để mở nhanh điều khiển. Người dùng cũng có thể chỉnh trực tiếp âm lượng và nguồn âm thanh (báo thức, nhạc chuông, thông báo) phát qua máy trợ thính ngay trên bảng thông báo.

One UI 9 trên Android 17: lộ trình phủ sóng qua từng đời máy

One UI 9 ra mắt lần đầu ngày 16/09/2026 trên Galaxy S26 series. Bản này cũng được cài sẵn trên Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 và Z Flip8. Từ đó đến nay, Samsung lần lượt mở rộng sang các dòng máy cũ hơn.

Galaxy S23 series hưởng lợi lớn nhất, nhưng đây là lần nâng cấp cuối

Galaxy S23 series xuất xưởng với Android 13. Bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 là lần nâng cấp hệ điều hành lớn thứ tư của dòng máy này, nên được xem là hưởng lợi lớn nhất trong đợt này.

Dẫn nguồn từ SamMobile, đây sẽ là bản nâng cấp hệ điều hành lớn cuối cùng của Galaxy S23 series. Thiết bị vẫn tiếp tục nhận các bản vá bảo mật định kỳ theo cam kết hỗ trợ của Samsung.

Người dùng Việt Nam nên làm gì khi chưa thấy thông báo cập nhật?

Theo thông lệ các đợt trước, người dùng Việt Nam thường nhận bản cập nhật muộn hơn Hàn Quốc, Mỹ hay châu Âu. Vì vậy, máy chưa hiện thông báo không đồng nghĩa với lỗi phần mềm hay bị loại khỏi danh sách hỗ trợ.

Người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách vào Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm, rồi nhấn Tải về và cài đặt. Bản cập nhật khá nặng, chẳng hạn trên Galaxy S25 Ultra lên tới gần 3,9 GB. Do đó cần chuẩn bị trước:

Sao lưu dữ liệu quan trọng.

Sạc đủ pin.

Đảm bảo kết nối Wi-Fi ổn định.

Với One UI 9.5, các bản thử nghiệm thường tiềm ẩn lỗi và chưa hoàn thiện tính năng. Người dùng phổ thông nên chờ bản chính thức và không tải các tệp cài đặt "One UI 9.5" trôi nổi trên mạng xã hội. Chỉ nên nâng cấp bằng công cụ Cập nhật phần mềm mặc định của máy.

Trong thời gian tới, người dùng Galaxy tại Việt Nam có thể theo dõi hai cột mốc: đợt mở rộng One UI 9 cho dòng Galaxy A trong tháng 11 và bản One UI 9.5 chính thức vào đầu năm 2027.