One UI 10 được cho là giữ nâng cấp giao diện lớn, One UI 9.5 chỉ tinh chỉnh nhẹ ứng dụng hệ thống

Samsung được cho là để dành những nâng cấp giao diện lớn cho One UI 10, còn One UI 9.5 chủ yếu tinh chỉnh nhẹ các ứng dụng hệ thống. Các rò rỉ gần đây cho thấy hãng đang thử nghiệm One UI 9.5 với nhiều điều chỉnh trên bộ ứng dụng mặc định. Tuy vậy, các nguồn tin uy tín cho biết những cải tiến quan trọng nhất có thể được giữ lại cho phiên bản cột mốc One UI 10.

Ứng dụng mặc định nhận gì trong One UI 9.5?

Hình ảnh rò rỉ từ các bản dựng thử nghiệm cho thấy One UI 9.5 mang tính bổ trợ nhiều hơn là cải tổ toàn bộ hệ thống. Các ứng dụng Samsung Clock, Samsung Calendar và Samsung Health đều ghi nhận những thay đổi nhỏ về thao tác và thẩm mỹ.

Samsung đang dành những nâng cấp lớn cho One UI 10

Trong Samsung Clock, giao diện thẻ báo thức được thiết kế lại theo dạng nằm ngang gọn hơn, chia thành các khối hiển thị thời gian riêng biệt. Trang giờ thế giới và bộ chuyển đổi múi giờ được bổ sung biểu tượng menu ba chấm cùng nền bản đồ mờ. Các phím điều khiển trên trang quả địa cầu cũng được chuyển xuống góc dưới bên phải để thuận tiện thao tác một tay.

Đối với Samsung Health, điểm đáng chú ý là tính năng Mindful note trong mục Mindfulness, cho phép ghi chép nhanh cảm xúc theo các chủ đề gợi ý. Giao diện trang tổng quan cũng được làm mịn hơn với các thẻ thông tin bán trong suốt, thay cho mảng màu có độ tương phản cao như trước. Còn ở Samsung Calendar, thanh thêm sự kiện và nút tìm kiếm được đưa xuống góc dưới màn hình để dễ truy cập.

Vì sao Samsung dồn lực cho One UI 10?

Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, việc One UI 9.5 có ít thay đổi đột phá là dấu hiệu Samsung đang tập trung nguồn lực cho One UI 10. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tạo cú hích lớn về phần mềm và nhận diện thương hiệu cho các thế hệ Galaxy tiếp theo.

One UI 10 sẽ là bản nâng cấp toàn diện

Trong các chu kỳ trước, phiên bản x.0 thường đi kèm bản nâng cấp hệ điều hành Android mới, còn phiên bản x.5 tập trung hoàn thiện trải nghiệm. Dù One UI 9.0 đã cải tiến thanh cài đặt nhanh (Quick Panel) và mở rộng Galaxy AI, việc để dành thay đổi lớn cho One UI 10 sẽ giúp Samsung thiết lập nhịp phát triển phần mềm đồng nhất và rõ ràng hơn.

Lịch thử nghiệm và triển khai

Bản dựng One UI 9.5 thử nghiệm nội bộ đầu tiên xuất hiện vào ngày 4 tháng 11, sớm hơn khoảng ba tuần so với mốc của One UI 8.5 vào năm ngoái. Dựa trên tiến độ này, chương trình One UI Beta Program dành cho người dùng có thể khởi chạy trong nửa sau tháng 11 thay vì kéo sang tháng 12.

One UI 10 sẽ không sớm xuất hiện

Song song đó, Samsung đã bắt đầu phát hành bản cập nhật One UI 9.0 chính thức dựa trên Android 17 cho máy tính bảng Galaxy Tab S10 Lite và Galaxy Tab S10 FE tại thị trường Hàn Quốc. Bản cập nhật này bổ sung khả năng tùy biến Quick Panel, đèn chỉ báo quyền truy cập vị trí và mục thông tin bảo hành trong phần Cài đặt.

Cần lưu ý rằng các thông tin trên đến từ rò rỉ và chia sẻ của nguồn tin bên ngoài, chưa được Samsung xác nhận chính thức. Người dùng nên chờ thông báo từ hãng để biết chi tiết về tính năng và lịch cập nhật.