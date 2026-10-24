Onana thoát chết sau tai nạn kinh hoàng

Andre Onana gặp tai nạn giao thông tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ ít giờ sau khi Trabzonspor đánh bại Hearts với tỷ số 2-0 tại Conference League vào tối thứ năm (giờ địa phương). Tuyển thủ Cameroon lập tức được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát và đã được xuất viện sau khi các bác sĩ xác nhận anh cùng toàn bộ người thân không gặp bất kỳ chấn thương nào.

Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Yomra gần thành phố Trabzon (Thổ Nhĩ Kỳ) khi Onana đang trên đường chở gia đình về nhà. Chiếc xe chở thủ môn 30 tuổi bị một phương tiện phía sau tông mạnh rồi lao thẳng vào ôtô đi trước, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Đại diện ban lãnh đạo Trabzonspor lập tức có mặt tại hiện trường để hỗ trợ. Chủ tịch câu lạc bộ, ông Ertugrul Dogan, công khai xác nhận tình trạng của Onana hoàn toàn ổn định nhằm trấn an dư luận và người hâm mộ.

Sự cố diễn ra đúng vào thời điểm cựu thủ thành Inter Milan đang đạt phong độ rất cao. Onana hiện thi đấu mùa giải thứ hai liên tiếp tại Trabzonspor theo dạng cho mượn từ Manchester United sau khi mất vị trí chính thức ở sân Old Trafford. Anh đang duy trì thành tích ấn tượng với 4 trận giữ sạch lưới trong 5 lần ra sân gần nhất cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo lịch thi đấu, Trabzonspor sẽ có chuyến làm khách trên sân của Caykur Rizespor vào ngày 26/10. Hiện câu lạc bộ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc liệu thủ môn người Cameroon có đủ điều kiện thể lực và tâm lý để ra sân bắt chính hay không.

3 lần đẩy penalty liên tiếp của Onana Rạng sáng 24/4, Andre Onana hóa người hùng với 3 pha cản phá luân lưu xuất thần giúp Trabzonspor tiến vào bán kết Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.