Onana mắc sai lầm nghiêm trọng

Onana để bóng bay thẳng vào lưới ở quả phạt góc.

Phút 54 trận đấu giữa Trabzonspor và KuPS tại vòng phân hạng Conference League rạng sáng 16/10, Onana mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của đội nhà. Xuất phát từ cú đá phạt góc của Petteri Pennanen, cựu thủ thành MU lúng túng để bóng đi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của khán giả Trabzonspor.

Thay vì xử lý tình huống thành công, thủ môn người Cameroon bật nhảy nhưng không thể cản phá, để bóng đi thẳng vào lưới. Dù Trabzonspor vẫn thắng chung cuộc với tỷ số 4-2, sai lầm của Onana khiến anh bị chỉ trích từ dư luận.

Trên X, một CĐV viết: “Dù Sennne Lammens có tệ đến đâu, tôi cũng không nhớ anh chàng này”. Người khác bình luận rằng Onana vẫn là một mối lo ngại lớn, trong khi một ý kiến gay gắt gọi anh là "một trong những thủ môn tệ nhất mà họ từng chứng kiến".

Onana vướng chỉ trích.

Onana gia nhập MU vào mùa hè năm 2023 từ Inter Milan với mức phí khoảng 47 triệu bảng, thay thế David de Gea và tái hợp HLV Erik ten Hag. Anh có tổng cộng 101 lần ra sân trong hai mùa giải dưới thời Ten Hag và Ruben Amorim, đồng thời giành FA Cup năm 2024.

Dù vậy, những sai lầm cá nhân khiến thủ môn người Cameroon không thể tạo dựng sự ổn định tại Old Trafford. Sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Grimsby Town ở vòng hai Carabao Cup hồi tháng 8/2025, Onana mất vị trí và được đem cho Trabzonspor mượn.

MU sau đó chiêu mộ Lammens từ Royal Antwerp để bổ sung phương án trong khung gỗ. Trong khi Onana tiếp tục chật vật tìm lại phong độ tại Thổ Nhĩ Kỳ, những sai lầm mới nhất của anh càng khiến quyết định để thủ môn này ra đi nhận được sự đồng tình từ một bộ phận người hâm mộ "Quỷ đỏ".

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