Onana gây chú ý với liệu pháp trị liệu kỳ lạ

Trong một đoạn video đăng tải trên Instagram, Onana nằm trên bàn massage với cơ thể được phủ kín. Trên lưng anh xuất hiện nhiều ngọn nến, tạo nên hình ảnh khá kỳ lạ trong quá trình trị liệu.

Đây là biến thể của liệu pháp giác hơi, vốn là phương pháp thường được các VĐV sử dụng nhằm giảm căng cơ, hỗ trợ lưu thông máu và cải thiện cảm giác đau nhức. Những chiếc cốc chuyên dụng được đặt lên da để tạo lực hút.

Tuy nhiên, Onana dường như muốn đẩy phương pháp này lên một cấp độ khác khi sử dụng nhiều ngọn nến trên lưng. Hình ảnh thủ môn 30 tuổi nằm bất động giữa những ngọn lửa nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thủ môn người Cameroon hiện khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn từ MU. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Onana rời Old Trafford theo cách này. Dù sự nghiệp ở MU gặp nhiều trắc trở, Onana có khởi đầu tích cực cùng Trabzonspor. Anh giữ sạch lưới hai trận tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa này.

Sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường từ đầu mùa, Onana để thủng lưới 10 bàn. Dù vậy, Trabzonspor vẫn đang bám sát nhóm dẫn đầu Super Lig, chỉ kém ngôi đầu 3 điểm trước khi tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" không phải chi trả tiền lương cho Onana trong thời gian anh thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ.