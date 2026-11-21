Tiếp nối thành công sau nhiều mùa sự kiện, chương trình On Stage 2026: “Cẩm Khúc” sẽ quay trở lại trên sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào ngày 22/11/2026, hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm đầy hấp dẫn cho khán giả.

Qua nhiều năm hoạt động cùng các vở diễn lớn nhỏ, Life’s So Drama luôn ấp ủ mong muốn được lan tỏa và truyền tải niềm đam mê về những giá trị văn hoá, nghệ thuật đầy tính nhân văn tới đa dạng các tệp khán giả, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.

Với những thành công trước đây của On Stage, bắt đầu từ tiếng hát tại nhà thờ Đức Bà trên sân khấu On Stage 2016 “Frollo”, tiếp nối sau đó với các vở diễn On Stage “Đoạn tuyệt” (2018), “Di hoạ” (2019), “Huyễn Ảnh” (2020), “Viễn Mộng” (2022), “Khi trời nổi gió” (2023), “Năm Ngàn Dặm” (2024) hay gần đây nhất là On Stage 2025 “Rạch Cạn” - một hành trình bóc tách lớp vỏ tín ngưỡng để chạm đến góc khuất tối tăm của con người, sự kiện đã khẳng định được vị thế và nhận được vô vàn lời khen ngợi từ phía khán giả, thu hút gần 1000 khán giả qua mỗi mùa sự kiện.

Tiếp nối từ những thành công trước đó, Life’s So Drama hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm hấp dẫn tới với các Quý khán giả trong lần quay trở lại này.

On Stage 2025 nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt tới từ các khán giả trẻ tham dự chương trình.

Lấy bối cảnh Sài Gòn thời kỳ giao thoa văn hoá giữa Pháp với Mỹ năm 1950-1960, On Stage 2026 “Cẩm Khúc” xoay quanh câu chuyện tại nhà hát thành phố, nơi tồn tại những tin đồn bí ẩn về cái chết của Cẩm Lệ - một đào nữ lừng danh. Sau bi kịch đau đớn ấy, tưởng chừng sự tấp nập đã khiến mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, tại nhà hát lại liên tục xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, tựa như những bí mật đã ngủ quên về kỳ án năm xưa đang trở mình trỗi dậy.

Khán giả được dõi theo hành trình Khôi Nguyên khai phá nhà hát - nơi cậu phát hiện ra những ẩn số về gia đình mình để tìm lại công lý và tiếng nói sự thật. Dưới ánh đèn của chân lý, mọi bí mật như có tiếng nói, chúng bóc tách và nói lên sự thật đã bị kẻ ác tham lam chôn vùi. Câu chuyện là hành trình lột vỏ lớp hào quang của nghệ thuật và danh vọng, là một lời chất vấn cay nghiệt về sự im lặng trước cái ác.

On Stage 2025 “Rạch Cạn” là một hành trình bóc tách lớp vỏ tín ngưỡng để chạm đến góc khuất tối tăm của con người.

Qua chia sẻ, Nguyễn Khánh Huyền - Trưởng Ban Tổ Chức On Stage 2026 cho biết: “Trong quá trình đồng hành cùng On Stage 2026, em nhận ra rằng điều đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở đêm diễn cuối cùng trên sân khấu, mà còn là ở hành trình tất cả ekip cùng nhau nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện. Có những ý tưởng ban đầu phải thay đổi nhiều lần, những vấn đề phát sinh ngay sát ngày diễn hay những chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng cần được chúng em cân nhắc và xử lý kỹ lưỡng.

Tuy vậy, chính nhờ những thử thách ấy lại giúp chúng em phối hợp với nhau hơn và học được cách chủ động quyết vấn đề. Em nghĩ rằng chính nhờ sự cố gắng và tình yêu nghệ thuật của toàn bộ tập thể mới là yếu tố thực sự tạo nên một chương trình hoàn chỉnh. Với em, On Stage 2026 không chỉ là một đêm diễn, mà còn là một hành trình để mỗi thành viên được thử sức, được trưởng thành và lưu giữ những kỷ niệm rất riêng của tuổi trẻ".

Với quá trình chuẩn bị và đầu tư nghiêm túc, On Stage 2026 hứa hẹn mang đến một tác phẩm sân khấu chỉn chu, hấp dẫn tới khán giả. Không chỉ là tiếng nói yêu nghệ thuật của thế hệ trẻ, chương trình kịch On Stage 2026 với tên gọi Cẩm Khúc còn mong muốn khơi gợi những suy ngẫm về sự thật, tình thân và giá trị của việc dũng cảm đối diện với quá khứ và sự thật. Qua đó, chương trình hy vọng để lại những cảm xúc đáng nhớ và lan tỏa tình yêu sân khấu đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ./.