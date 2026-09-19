Ðơn hàng tăng, công nhân phấn khởi làm việc

Công nhân Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam (phường Bình Phước) tăng tốc sản xuất.

Tại các nhà máy, không khí làm việc trở nên khẩn trương, sôi động hơn; người lao động (NLĐ) có việc làm ổn định, thêm cơ hội tăng thu nhập.

Công nhân có thêm việc, thêm thu nhập

Ghi nhận tại nhiều DN trong các ngành dệt may, da giày, điện tử, cơ khí..., đơn hàng đang có những tín hiệu tích cực. Đơn hàng gia tăng giúp DN chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất, đồng thời tạo thêm việc làm, cơ hội tăng ca và cải thiện thu nhập cho NLĐ.

Tại Công ty TNHH Sunjin Vina (phường Hố Nai), những ngày này, công nhân tăng tốc sản xuất để bảo đảm tiến độ đơn hàng. Bà Trần Thị Thanh Ý, Trưởng phòng Nhân sự công ty cho biết: Trước yêu cầu sản xuất ngày càng cao, đội ngũ NLĐ tại DN phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện DN liên tục tuyển dụng bổ sung nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới. Đơn hàng dồi dào giúp DN mở rộng sản xuất, đồng thời tạo việc làm ổn định cho NLĐ.

Việc tuyên dương những công nhân lao động trực tiếp sản xuất nhằm ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của họ. Kỳ vọng các điển hình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của DN và thành phố. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố NGUYỄN QUỐC DŨNG

Tương tự tại Công ty cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất), gần 2,5 ngàn công nhân đang đẩy nhanh công suất làm việc trên các chuyền sản xuất. Riêng tháng 8-2026, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực trong lao động sản xuất, tập thể cán bộ, công nhân viên toàn công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất, kinh doanh; doanh thu toàn công ty đạt hơn 1,778 triệu USD, bằng 114% kế hoạch.

Để động viên tập thể lao động, lãnh đạo Công ty cổ phần Đồng Phú Cường tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 8-2026. Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo DN kỳ vọng NLĐ tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; đồng hành cùng DN chinh phục những mục tiêu mới, góp phần xây dựng môi trường làm việc phát triển bền vững.

Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Công ty cổ phần Đồng Phú Cường cho biết: Với công nhân, có việc làm, thu nhập ổn định là điều mong mỏi để yên tâm sản xuất. Hoạt động tuyên dương của DN góp phần động viên, khích lệ tinh thần rất lớn cho đội ngũ NLĐ.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai, trong 8 tháng của năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN cơ bản ổn định, nhiều DN có đơn hàng và nhu cầu mở rộng sản xuất. Kéo theo đó, thị trường lao động khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng tăng. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều DN trên địa bàn đang nỗ lực tăng tốc sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị nguồn lực cho những tháng cuối năm.

Để bảo đảm tiến độ đơn hàng, các DN phối hợp Công đoàn cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Điển hình, tại Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam (phường Bình Phước), DN khuyến khích công nhân nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện sản xuất ngày càng hiện đại. Qua đó, NLĐ không chỉ bắt nhịp với yêu cầu mới của DN mà còn có thêm cơ hội nâng cao năng lực ở từng vị trí việc làm.

Anh Dương Hồng Ân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam cho biết: Việc DN có đơn hàng ổn định có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống công nhân. Khi có việc làm, NLĐ có thu nhập ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài với DN. Trong bối cảnh sản xuất ngày càng đòi hỏi cao về năng suất và chất lượng, DN chú trọng đào tạo nghề cho NLĐ. Đây là yếu tố giúp NLĐ thích ứng tốt hơn với yêu cầu mới, đồng thời giúp DN nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhiều công nhân kỳ vọng DN tiếp tục có thêm đơn hàng trong những tháng cuối năm. Anh Lê Văn Sỹ, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 cho biết: Đơn hàng DN tăng tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống của NLĐ. Thu nhập tăng giúp NLĐ có thêm khoản trang trải cuộc sống, lo cho con học hành.

Đồng hành cùng đời sống NLĐ, các cấp Công đoàn và cộng đồng DN đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống công nhân, tiêu biểu như tổ chức Bữa cơm Công đoàn. Tính đến cuối tháng 8-2026, có 103 Công đoàn cơ sở trong DN tổ chức Bữa cơm Công đoàn với hơn 210 ngàn đoàn viên, NLĐ thụ hưởng. Tổng kinh phí thực hiện gần 13 tỷ đồng, trong đó nguồn tài chính Công đoàn cơ sở gần 7 tỷ đồng.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm, ý thức lao động nghiêm túc và sự sáng tạo của NLĐ, Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị tôn vinh 97 công nhân lao động trực tiếp sản xuất xuất sắc năm 2026. Hoạt động này tạo động lực để NLĐ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, chủ động học hỏi, nâng cao tay nghề và thích ứng với yêu cầu sản xuất trong tình hình mới. Qua đó, góp phần lan tỏa những tấm gương lao động tiêu biểu, xây dựng tác phong công nghiệp và thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất ngày càng thiết thực, hiệu quả trong các DN trên địa bàn.