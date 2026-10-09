Ðơn Dương tạo chuyển biến mạnh về chất lượng giáo dục

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026

Nhiều kết quả tích cực

Theo UBND xã Đơn Dương, trong năm học 2025 - 2026, hệ thống giáo dục trên địa bàn xã Đơn Dương tiếp tục giữ vững đà phát triển ổn định với 16 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở, đáp ứng nhu cầu học tập cho 8.711 học sinh. Địa phương khẳng định vị thế vững chắc khi 100% các trường giữ vững trường chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Tỷ lệ học sinh bỏ học duy trì ở mức rất thấp, chỉ 0,16%.

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt 100% trình độ chuẩn, trong đó có 11 cán bộ quản lý và 4 giáo viên có trình độ trên chuẩn. Việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được chỉ đạo đồng bộ; công tác chuyển đổi số ghi nhận bước tiến rõ nét khi cả 16/16 cơ sở giáo dục được đánh giá đạt mức độ 3. Kết quả đánh giá cuối năm cho thấy, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt 98,6%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Ở cấp THCS, học sinh xếp loại rèn luyện Tốt, Khá giữ vững ổn định với 91,37% xếp loại Tốt; tỷ lệ học sinh đạt học lực Khá, Tốt tăng 1,65% so với năm học trước.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách an sinh học đường được thực hiện đầy đủ, góp phần thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng.

Cùng đó, phong trào thi đua, các hội thi, cuộc thi được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Toàn ngành đạt nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở các cấp; nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được duy trì và phát triển.

Lãnh đạo xã Đơn Dương trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026

Quyết tâm đạt chỉ tiêu năm học mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục xã Đơn Dương thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Chất lượng giáo dục giữa các trường, giữa các nhóm học sinh chưa đồng đều; một bộ phận học sinh dân tộc thiểu số còn khó khăn về tiếng Việt, kỹ năng tự học và điều kiện học tập. Vẫn còn học sinh chưa hoàn thành chương trình, học sinh bỏ học ở cấp THCS. Đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu cục bộ ở một số vị trí; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số trường chưa đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ, khai thác học liệu số và trí tuệ nhân tạo còn có nhiều khó khăn.

Bước sang năm học 2026 - 2027, năm tiếp theo vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, Đơn Dương đặt quyết tâm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thực chất.

Đồng chí Nguyễn Văn Kháng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026

Nhấn mạnh định hướng nhiệm vụ của ngành giáo dục Đơn Dương trong năm học mới, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, đồng chí Phạm Hữu Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã đề nghị toàn ngành chuyển mạnh từ tư duy “duy trì” sang “nâng cao chất lượng thực chất”. Đồng thời, tập trung ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, lấy chất lượng giáo dục làm nhiệm vụ trung tâm và quan tâm sát sao đến từng đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có nguy cơ bỏ học.

Mặt khác, UBND xã Đơn Dương tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với ứng dụng công nghệ thiết thực. Ưu tiên các nguồn lực đầu tư tu sửa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu giáo dục đã đề ra.

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