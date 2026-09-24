Ðơn Dương phát huy sức mạnh Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự

Tổ an ninh cơ sở ra quân tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Đơn Dương

Sức trẻ xung kích vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Điểm sáng nổi bật trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương là mô hình “Tổ thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tự quản về an ninh, trật tự” tại thôn M’Lọn, với 99% dân số là đồng bào K'ho, Churu sinh sống.

Được thành lập từ năm 2018 với 15 thành viên, lực lượng này tập hợp những thanh niên xuất ngũ, đoàn viên tại cộng đồng và cả những người từng lầm lỡ trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Anh Ya Vương - Trưởng thôn M’Lọn chia sẻ: “Thôn M’Lọn là địa bàn đặc thù với 415 hộ và 1.600 nhân khẩu, đa số là đồng bào DTTS sinh sống ổn định. Việc duy trì và phát huy vai trò của Tổ thanh niên DTTS tự quản nhằm phát huy sức trẻ, tính xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên DTTS trong thôn. Đồng thời, tổ cũng thường xuyên phối hợp cùng Ban Nhân dân thôn và Công an xã giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường nông thôn mới và gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc K’ho, Churu”.

Không chỉ tuần tra ban đêm tại các tuyến đường chính và khu vực vùng biên rẫy nhằm phòng, chống nạn trộm cắp nông sản, vật tư nông nghiệp, tổ còn chủ động nhắc nhở thanh thiếu niên không vi phạm an toàn giao thông, hỗ trợ nắm bắt di biến động nhân khẩu khi thương lái đến thu mua rau màu. Bên cạnh đó, các thành viên còn tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, phòng cháy, chữa cháy rừng đầu nguồn...

Đặc biệt, lực lượng còn phối hợp với các già làng, người có uy tín vận động bà con xóa bỏ hủ tục tảo hôn, giảm thiểu hủ tục thách cưới và duy trì các đội cồng chiêng, gìn giữ tiếng nói, trang phục truyền thống. Sự khéo léo trong vận động cùng sự chỉ bảo của các già làng đã giúp tổ thanh niên trở thành cầu nối vững chắc giữ gìn sự bình yên buôn làng. Anh Ya Huy, thành viên của tổ bộc bạch: “Tôi tham gia từ năm 2024 và nhận thấy việc hỗ trợ bà con rất thiết thực. Mặc dù anh em trong tổ mỗi người một việc nhưng ai nấy đều tranh thủ thời gian khi được huy động”.

Tổ thanh niên dân tộc thiểu số tự quản về an ninh, trật tự thôn M' Lọn thường xuyên phối hợp cùng Ban Nhân dân thôn và Công an xã giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trên địa bàn

Nhân rộng mô hình, nhân lên niềm tin

Song song với mô hình tại thôn M’Lọn, xã Đơn Dương còn duy trì và nhân rộng nhiều mô hình tự quản thiết thực khác như “Đội dân phòng đảm bảo an ninh, trật tự” tại thôn Suối Thông C, “Cổng trường an toàn giao thông” hay mô hình “Camera an ninh”.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn trong tình hình mới, từ 13 mắt camera được trang bị ban đầu, xã Đơn Dương đã trang bị thêm 12 mắt camera từ nguồn kinh phí địa phương và xã hội hóa. Trong đó, 2 mắt camera tích hợp công nghệ AI có khả năng tổng hợp, phân tích dữ liệu, giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, nâng cao tỷ lệ phá án.

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình, Thiếu tá Đào Xuân Bách - Phó Trưởng Công an xã Đơn Dương khẳng định: “Các mô hình quần chúng tự quản trên địa bàn đều hoạt động có hiệu quả, góp phần vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Mặt khác, tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, trực tiếp quản lý, giáo dục con, cháu trong gia đình chấp hành nghiêm pháp luật”.

Sự đồng lòng của Nhân dân cùng vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã đã giúp tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Đơn Dương luôn giữ vững ổn định. Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm trên 5% mỗi năm. Dù đối mặt với nhiều nguy cơ từ tội phạm lưu động, tệ nạn ma túy, “tín dụng đen” hay tai nạn giao thông, cấp ủy, chính quyền xã Đơn Dương đã phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Việc gắn kết các mô hình tự quản với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chính là chìa khóa giúp Đơn Dương củng cố thế trận an ninh nhân dân từ gốc, tạo đà cho địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Sự đồng lòng của Nhân dân cùng vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã đã giúp tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã Đơn Dương luôn giữ vững ổn định. Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm trên 5% mỗi năm.