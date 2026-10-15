Ðôn đốc hoàn thành chương trình Bình dân học vụ số

Theo kết quả rà soát tiến độ, trong tổng số 10 tổ chức Đảng trực thuộc, có 2 tổ chức đạt 100% hoàn thành bài sát hạch cuối khóa; 2 tổ chức đạt 96%; còn lại đạt từ 41 đến 89%. Tiến độ thực hiện giữa các tổ chức Đảng chưa đồng đều, một số đơn vị có tỷ lệ hoàn thành thấp, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực tiếp đôn đốc, xác định cụ thể những nội dung còn thiếu, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm theo dõi đối với từng cá nhân. Đặc biệt, các tổ chức Đảng có tỷ lệ hoàn thành dưới 70% phải tập trung rà soát từng trường hợp chưa hoàn thành, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng tham gia hoàn thành chương trình đúng thời hạn quy định.