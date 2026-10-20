Ổn định trường lớp sau sắp xếp

Ổn định tổ chức, giữ vững nền nếp dạy học

Trường THPT Ðầm Dơi (xã Ðầm Dơi) hiện có 1 điểm chính, 1 phân hiệu, với 3.049 học sinh, 74 lớp và 182 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động. Sau sáp nhập, trường chủ động sắp xếp đội ngũ, thống nhất phương thức quản lý, bảo đảm việc học tập của học sinh tại tất cả các điểm trường không bị gián đoạn.

Ông Phạm Việt Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Ðầm Dơi, cho biết: “Nhà trường thực hiện phương châm “Một trường - Một quy chế - Một cách làm - Một mục tiêu - Một thương hiệu”, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh chung, duy trì nền nếp dạy học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục sau sáp nhập”.

Ông Nguyễn Minh Luân (thứ hai từ trái sang), Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác thăm hỏi học sinh Trường Tiểu học và THCS Tân Hưng, nắm bắt tình hình học tập tại cơ sở.

Bên cạnh ổn định hoạt động chuyên môn, trường duy trì quỹ học bổng “Ươm mầm tương lai”, vận động cựu học sinh, mạnh thường quân, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay hỗ trợ học sinh vượt khó học giỏi. Ðến nay, quỹ vận động được 275,5 triệu đồng, trao 132,7 triệu đồng cho 143 học sinh. Nguồn hỗ trợ được quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, góp phần tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Hoà Bình), việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hoàng Yến vào Trường Mầm non Hoa Hồng. Sau sáp nhập, trường có 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường. Năm học 2026-2027, trường có 697 trẻ ở 25 nhóm, lớp, cùng 73 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Với đặc thù giáo dục mầm non, việc kiện toàn tổ chức phải gắn liền với chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ. Nhà trường tập trung phân công nhiệm vụ phù hợp, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện tổ chức bán trú; thống nhất quy trình quản lý, duy trì nền nếp chuyên môn và tăng cường phối hợp với cha mẹ trẻ.

Sau sắp xếp, Trường Mầm non Hoa Hồng tập trung ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Các phong trào thi đua như “Dạy tốt - Học tốt”, trang trí lớp học, làm đồ dùng, đồ chơi, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và hội thi “Giáo viên 4.0” được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực đổi mới trong đội ngũ.

Bà Hoàng Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, chia sẻ: “Nhà trường xác định ưu tiên hàng đầu sau sắp xếp là ổn định tổ chức, bố trí đội ngũ phù hợp và duy trì tốt hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại tất cả các điểm trường. Chúng tôi chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, phối hợp với phụ huynh và triển khai các phong trào thi đua thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong môi trường an toàn, thân thiện”.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục

Ðiều kiện thực tế sau sắp xếp cho thấy việc ổn định mạng lưới trường lớp cần gắn với quy mô học sinh, điều kiện đi lại và khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất. Việc bố trí hợp lý đội ngũ, khai thác hiệu quả phòng học, thiết bị và thống nhất phương thức quản lý sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Tại xã Tân Hưng, hiện có 4 trường chính, 6 phân hiệu và 6 điểm trường thuộc xã quản lý, với 345 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2026-2027, toàn xã có 170 lớp với 4.506 học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, cho biết: “Ðịa phương xác định ổn định trường lớp sau sắp xếp là nhiệm vụ quan trọng, gắn với bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và điều kiện công tác của giáo viên. Xã phối hợp với các trường rà soát thực tế tại từng điểm trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nhân lực hiện có và kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định, đồng bộ”.

Mạng lưới trường lớp sau sắp xếp ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. (Ảnh chụp tại Trường THCS Phan Ngọc Hiển, phân hiệu Năm Căn).

Chuyển từ quản lý riêng lẻ sang điều hành thống nhất, cùng với kiện toàn tổ chức, các đơn vị cần tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra chất lượng chuyên môn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc huy động sự tham gia của phụ huynh, cựu học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng cũng cần được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh, nhấn mạnh: “Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục phải hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học, đồng thời bảo đảm quyền lợi của học sinh, điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo. Các đơn vị cần chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp, duy trì nền nếp chuyên môn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để việc sắp xếp làm gián đoạn hoạt động giáo dục”.

Ổn định trường lớp sau sắp xếp là quá trình đòi hỏi sự chủ động, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn. Thành công không chỉ được thể hiện qua việc kiện toàn tổ chức bộ máy, mà còn ở chất lượng dạy học, sự đoàn kết của đội ngũ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự an tâm của phụ huynh, học sinh. Với sự phối hợp giữa ngành giáo dục, chính quyền địa phương và cộng đồng, Cà Mau từng bước củng cố mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới.