Ổn định trường lớp, giữ nền nếp dạy học vùng cao

Một giờ học tại Trường Mầm non Vĩnh Thông.

Trường Mầm non Vĩnh Thông, xã Vĩnh Thông, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường mầm non gồm Vĩnh Thông, Cao Sơn và Sỹ Bình. Hiện, trường có 2 phân hiệu cách Trường chính khoảng 15km và một điểm trường cách khoảng 20km. Ngay sau sáp nhập, Nhà trường rà soát đội ngũ, kiện toàn các tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm, sở trường và điều kiện thực tế của giáo viên. Phòng học, thiết bị dạy học cũng được kiểm tra, sắp xếp lại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Theo cô giáo Nông Thị Chiêm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, khoảng cách giữa các phân hiệu khiến việc hội họp, tổ chức hoạt động chuyên môn còn gặp khó khăn. Để khắc phục, Nhà trường linh hoạt kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm việc trao đổi, giải quyết công việc được kịp thời.

Một giờ học tại Trường Tiểu học và THCS Cẩm Giàng.

Tại xã Cẩm Giàng, mạng lưới giáo dục được tổ chức lại từ 10 trường còn 3 trường, với 88 lớp và hơn 2.000 học sinh. Các điểm trường phù hợp tiếp tục được duy trì, tạo thuận lợi cho học sinh đến lớp. Trong đó, Trường Tiểu học và THCS Cẩm Giàng được sắp xếp từ Trường Tiểu học và THCS Mỹ Thanh, Trường THCS Cẩm Giàng và Trường THCS Quân Hà.

Với gần 1.000 học sinh cùng 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Nhà trường có điều kiện chủ động điều tiết đội ngũ giữa các phân hiệu, hạn chế tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Tuy nhiên, việc quản lý đồng thời hai cấp học, trong khi một số phân hiệu cách trường chính hơn 20km, đặt ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức và điều hành.

Nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc; tổ chức các tổ chuyên môn tại từng phân hiệu để giáo viên thuận tiện sinh hoạt, hỗ trợ nhau trong giảng dạy. Thầy giáo Phạm Văn Bảy, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Với quy mô mới, Nhà trường điều chỉnh phương thức quản lý, kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến; khuyến khích giáo viên nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ vào sinh hoạt chuyên môn.

Cùng với sự chủ động của các nhà trường, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, hỗ trợ ổn định hoạt động giáo dục. Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thông, cho biết ngay sau sắp xếp, xã đã chỉ đạo các nhà trường rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất, tổ chức lại bộ máy và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tạo điều kiện tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các nhà trường cần tiếp tục bố trí giáo viên phù hợp, tổ chức hoạt động chuyên môn linh hoạt, đồng thời quan tâm điều kiện dạy và học tại từng điểm trường.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp các cơ sở giáo dục vùng cao từng bước ổn định sau sắp xếp, duy trì nền nếp dạy và học, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm quyền học tập của học sinh trong năm học 2026-2027.