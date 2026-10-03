Ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp

Hoạt động nhóm giúp học sinh Trường Mầm non Tam Nông phát triển tư duy sáng tạo.

Sau sắp xếp, mỗi trường được tổ chức theo mô hình một trụ sở chính và các phân hiệu. Mỗi trường có một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng được bố trí phù hợp tại trụ sở chính và các phân hiệu. Đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư được rà soát, đánh giá để bố trí, phân công, điều động hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Mô hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản trị của người đứng đầu. Hiệu trưởng không chỉ điều hành một cơ sở giáo dục riêng lẻ, mà phải tổ chức thống nhất hoạt động của cả hệ thống, từ chuyên môn, đội ngũ đến tài chính, tài sản và dữ liệu; đồng thời nắm chắc điều kiện thực tế của từng phân hiệu.

Tại Trường Mầm non Tam Nông, sau sắp xếp, nhà trường có 1.094 trẻ, 157 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Trụ sở chính đặt tại Trường Mầm non Hưng Hóa (cũ), bốn cơ sở còn lại trở thành phân hiệu.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Nông cho biết: Quy mô trường lớn hơn, địa bàn hoạt động rộng hơn nên nhiệm vụ trước mắt là duy trì ổn định hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; bảo đảm đội ngũ, nền nếp chuyên môn và các điều kiện phục vụ trẻ tại từng cơ sở. Nhà trường ưu tiên bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp vị trí việc làm, quy mô nhóm lớp và điều kiện từng cơ sở; đồng thời tăng cường phối hợp giữa trụ sở chính với các phân hiệu để hoạt động được triển khai thống nhất, không làm gián đoạn việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh Trường Tiểu học Tam Nông tiếp thu kiến thức một cách trực quan, hiệu quả.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Tam Nông có 74 lớp, 2.015 học sinh. Cô giáo Hà Thị Thanh Hương cho biết, quy mô mới tạo điều kiện để nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thống nhất, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng chuyên sâu, sử dụng chung học liệu, thiết bị và phần mềm quản lý. Tuy nhiên, mỗi cơ sở có điều kiện khác nhau. Vì vậy, cùng với quản trị thống nhất, nhà trường phải nắm chắc tình hình từng điểm trường, từ đội ngũ, học sinh đến cơ sở vật chất, để bảo đảm hoạt động giáo dục được triển khai đồng đều.

Trường THCS Nguyễn Quang Bích, với quy mô 1.730 học sinh và 113 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, việc kiện toàn tổ chức cũng đòi hỏi phương thức điều hành phù hợp mô hình mới. Thầy giáo Nguyễn Văn Đức cho biết, nhà trường tập trung kiện toàn các tổ chuyên môn, bố trí giáo viên trên cơ sở quy mô lớp, cơ cấu môn học và vị trí việc làm; bảo đảm hoạt động dạy học tại các phân hiệu thống nhất về mục tiêu, nội dung và yêu cầu chuyên môn.

Cô và trò Trường THCS Nguyễn Quang Bích thi đua dạy tốt, học tốt.

Trong giai đoạn đầu, việc bố trí nhân sự được thực hiện theo hướng hạn chế xáo trộn. Giáo viên được ưu tiên tiếp tục giảng dạy tại địa điểm đang thực hiện nhiệm vụ. Khi cần điều phối giữa trụ sở chính và các phân hiệu, nhà trường căn cứ quy mô học sinh, số lớp, cơ cấu môn học, định mức tiết dạy, vị trí việc làm, đồng thời tính đến khoảng cách đi lại và điều kiện thực tế của giáo viên. Cách làm này nhằm giữ ổn định hoạt động dạy học trong khi từng bước hình thành phương thức quản trị mới.

Toàn xã Tam Nông hiện có 346 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Quy mô trường lớn tạo điều kiện tổ chức lại hoạt động chuyên môn theo hướng chuyên sâu, kiện toàn các tổ chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù chương trình giáo dục. Giáo viên có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ học liệu, sử dụng chung thiết bị; chuyển đổi số và phần mềm quản lý được triển khai thống nhất.

Tuy nhiên, quản trị thống nhất không đồng nghĩa với điều hành máy móc. Mô hình trường có nhiều phân hiệu đòi hỏi người đứng đầu sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt những khác biệt về đội ngũ, học sinh và điều kiện dạy học để có giải pháp phù hợp. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của mô hình mới.

Cùng với kiện toàn tổ chức, xã Tam Nông chú trọng bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình sắp xếp; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu tác động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ, hạn chế những xáo trộn ảnh hưởng đến hoạt động dạy học. Cơ sở vật chất tại 14 địa điểm tiếp tục được khai thác, sử dụng. Sau bàn giao, hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý tài sản, xây dựng phương án sử dụng hợp lý trang thiết bị và đội ngũ, bảo đảm hoạt động ổn định tại cả trụ sở chính và các phân hiệu.

Việc sắp xếp 14 đầu mối thành 3 trường là bước chuyển đáng kể trong mô hình quản trị giáo dục ở Tam Nông. Hiệu quả không chỉ được đo bằng việc tinh gọn đầu mối mà quan trọng hơn là bảo đảm hoạt động nhà trường ổn định, đội ngũ yên tâm công tác, việc dạy và học thông suốt, chất lượng giáo dục được nâng lên. Qua đó, việc sắp xếp trường học không chỉ đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy mà còn tạo cơ sở đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng dạy học và sử dụng hiệu quả nguồn lực công.